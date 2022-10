Nessuna sorpresa a Bologna: la Virtus domina TVB

Pronostico rispettato. La Virtus Bologna batte nettamente Treviso Basket 97-71 e resta a punteggio pieno in classifica, riscattando la delusione delle sconfitte infrasettimanali in Eurolega. Treviso non ha mai controllato il ritmo della partita, incassando già nel primo quarto un break di 9-0. Un discreto approccio nel secondo periodo, propiziato in particolare da Sokolowski, ha consentito alla Nutribullet di andare all’intervallo ancora in partita, sul -11. Nel secondo tempo, però, la Virtus ha infilato un altro parziale (8-0) e ha dilagato sfiorando i cento punti. Troppo ampio il divario tra i due roster, anche se Treviso poteva comunque provare a ottenere un passivo meno salato.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Jantunen e Cooke. Ojeleye apre le danze con una schiacciata, gli ospiti si sbloccano con Jantunen dopo due minuti e mezzo di gioco (6-2 Virtus; 6:23). Jurkatamm segna cinque punti consecutivi e tiene TVB a un possesso dalle Vu nere, che però trovano punti con Ojeleye e Weems. La Virtus ingrana la quarta con un break di 9-0, allungando a +11. Sorokas dal post chiude l’astinenza al canestro di TVB, si rimane sul +11 Virtus. Il sottomano di Lundberg fissa il punteggio del primo quarto: 24-11 per i padroni di casa.

Jurkatamm inaugura il secondo periodo con una tripla, Belinelli e Ojeleye firmano il contro break di 4-0: Treviso già doppiata dalla Virtus (28-14). Banks si iscrive alla partita con un canestro da oltre l’arco, ma per TVB la cattiva notizia è che Belinelli è entrato in ritmo (quattro punti consecutivi). Cooke segna dal post e riporta la Nutribullet sotto la doppia cifra di svantaggio: Scariolo chiama time-out. La reazione di Bologna arriva subito: due triple in fila per riprendersi l’inerzia della partita. Sokolowski si carica l’attacco di TVB sulle spalle: tripla e gioco da tre punti. Si va all’intervallo sul 44-33 per la Virtus.

La Virtus cerca di azzannare il match con gli acuti di Teodosic e Mannion, i padroni di casa trovano anche il + 17 con la tripla di Mickey (break 8-0) e costringono Nicola al time-out. Sokolowski e Banks alleggeriscono il passivo (-14) ma la sensazione è che la partita stia prendendo definitivamente il binario dei padroni di casa. Mickey e Bako sotto canestro fanno la voce grossa, Treviso trova punti dall’arco grazie a Simioni e Zanelli. Ojeleye propizia il massimo vantaggio della Vu Nere (+19), a dieci minuti dalla fine la Virtus è in controllo 73-54.

Camara segna quattro punti consecutivi e porta la Virtus sul +23: questo momento segna l’inizio del garbage time. La Virtus continua a segnare, sul versante opposto Treviso è ancorata a 54. L’unico obiettivo in questa fase per TVB è quello di ridurre il passivo, che resta di -25. Mannion e Bako portano il vantaggio bolognese oltre quota 30, Faggian realizza l’ultimo canestro della partita: finisce 97-71 per le Vu nere.

MARCATORI

Virtus Segafredo Bologna: Ojeleye 15, Mannion 13, Weems 13, Belinelli 12

Nutribullet Treviso Basket: Banks 13, Sokolowski 13, Cooke 8, Jurkatamm 8

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ike Iroegbu 4.5 La sua partita si apre con una palla persa e un fallo ingenuo su Mannion e si conclude con Camara che lo posterizza. Nel mezzo, 16% da due (1/6) e 25% dall’arco (1/4). Viene spesso battuto in 1vs1 da Mannion. Serata da dimenticare.

Adrian Banks 5.5 Sistematicamente raddoppiato dalla difesa virtussina nel primo tempo, ha un brutto impatto con il match nel primo quarto con due palloni persi. Si mette in ritmo nel secondo periodo e si prende qualche isolamento nel terzo.

Michal Sokolowski 6.5 Il migliore della Nutribullet. Ottimo l’inizio, con due recuperi che propiziano due belle transizioni di Treviso. Prende spesso le redini dell’attacco nei momenti di massima difficoltà, come dimostrano i sei punti consecutivi (tripla e gioco da tre punti) alla fine del secondo quarto.

Derek Cooke 5 Anche stasera si è visto un giocatore in netta difficoltà in entrambe le metà campo, sebbene l’applicazione sia stata migliore rispetto alle scorse partite. Migliora le statistiche nel garbage time.

Mikk Jurkatamm 6 Partenza scoppiettante con cinque punti consecutivi, poi le percentuali si abbassano.

Mikael Jantunen 5 Alcuni buoni spunti offensivi, che però non trovano continuità nel corso della gara. Il quarto fallo commesso nel terzo periodo lo estromette dalla partita.

Paulius Sorokas 5.5 Approccio lucido alla partita, con un paio di belle giocate offensive dal post. Poi cala fisicamente, assieme al resto della squadra, nel secondo tempo.

Alessandro Zanelli 4.5 Il suo primo acuto è una tripla nel terzo quarto, quando la partita è ormai segnata.

Alessandro Simioni 6 Un discreto impatto sulla partita, con una tripla e un paio di buone difese su Camara.

Leonardo Faggian S.V. Nicola lo manda in campo nel garbage time, mette una tripla negli ultimi secondi.

Alvise Sarto N.E.

Enrico Vettori N.E.