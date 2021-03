Serie B, il Volley Treviso è un rullo compressore: Silvolley battuto 3-0

Gli orogranata, quasi a voler mostrare di aver fatto un passo in avanti rispetto al brutto approccio di sabato scorso, partono aggressivi e non lasciano quasi mai spazio agli avversari se non in qualche fase del secondo set

Un Treviso attento e concentrato lungo tutto il match piega in tre set il Silvolley Trebaseleghe degli ex (ben 8 nell’organico) e inanella il quinto successo consecutivo in questa prima fase del campionato di serie B. Gli orogranata, quasi a voler mostrare di aver fatto un passo in avanti rispetto al brutto approccio di sabato scorso, partono aggressivi e non lasciano quasi mai spazio agli avversari se non in qualche fase del secondo set. Grazie a un’ottima prova corale in battuta e agli attacchi del solito Novello, Treviso riesce a chiudere il match senza subire il gioco ancora poco rodato del Silvolley, alla sua terza uscita stagionale. Secondo 3-0 quindi per il vice Federico Salvego, che anche in questa gara ha sostituito in panchina Michele Zanin, ancora in isolamento.

I set – Buona partenza per i trevigiani, riproposti da Salvego nella stessa formazione della partita precedente con Boninfante e Novello, Pegoraro e Crosato al centro, Soldan e Cunial schiacciatori. Al servizio gli orogranata colgono subito diversi punti con Pegoraro e Novello (10-4) mentre gli ospiti non riescono a organizzare un buon cambiopalla. Treviso appare molto concentrato su tutti i palloni e aggressivo sin da subito dai nove metri (15-7), come anche in difesa. Trebaseleghe continua a faticare per tutto il set e un paio di battute di Boninfante mettono fine al parziale (25-14).

II set – Tutt’altro piglio per i padovani nel secondo parziale, grazie ad un’incisività maggiore in battuta e a più reattività in tutte le fasi del gioco. Treviso rimane indietro di tre lunghezze (6-9), poi riagguanta gli avversari con un muro di Pegoraro (11 pari). Il set prosegue con equilibrio; Treviso trova i break point per passare il vantaggio e qualche errore di troppo del Silvolley agevola il sorpasso (17-14). Un muro di Crosato e uno di Cunial su Mason fanno sfondare il 20 a Treviso (20-16). Trebaseleghe si riavvicina (21-19), poi un contrasto a rete e un ace di Boninfante danno aria a Treviso (23-19). Gli ospiti si riavvicinano grazie a una battuta float insidiosa di Tonello (23-22), ma Novello risolve con freddezza da zona 4 e infine da zona 2 su contrattacco (25-22).

III set – Treviso trova subito il ritmo in battuta e rende la vita difficile alla ricezione degli avversari: un turno dai nove metri di Novello segna il +5 (8-3). I padovani non trovano soluzioni per eludere muro e difesa orogranata e la marcia dei ragazzi di Salvego continua imperterrita tra muri ed ace (15-6). Un concreto Novello colpisce forte da tutte le zone della rete (18-8). Il neo entrato ed ex di turno Matteo Pegoraro riesce a mettere in difficoltà muro e difesa trevigiana, ma poi la spedisce fuori e per Treviso è 20-10: Salvego sperimenta un modulo con doppio palleggiatore gettando nella mischia Mazzon per Novello, e, dopo un colpo di coda di Trebaseleghe, Treviso chiude anche il terzo set 25-14.

VOLLEY TREVISO – SILVOLLEY TREBASELEGHE PD 3- 0 (25-14, 25-22, 25-14)

VOLLEY TREVISO: Boninfante 8, Pegoraro 8, Fisicaro n.e., Novello 16, Michielan (L), Favaro 1, Crosato 9, Soldan 10, Cunial 5, Mozzato 0, Mazzon 0, Ceolin (L), Puppato n.e. All. Salvego.

SILVOLLEY: Zanatta 7, Daldello n.e., De Marchi n.e., Stellin 0, Pegoraro 4, Mason 5, Cattarin 0, Tonello 6, Basso (L), Campagnol 7, Longato n.e., Dinato n.e., Niero 1, Milini (L). All. Macente

Durata set: 18, 29, 24, totale 1 ora e 17 minuti

Arbitri: Daniele TOLDO di AQ e Roberto DI BENEDETTO di TN

Volley Treviso: battute sbagliate 14, ace 9, muri 9, errori 20

Silvolley: b.s. 5, ace 2, m. 4, err 18