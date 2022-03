Al Rodeo Carletti di 3^ comandano i volpaghesi Costa e Codello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Rodeo Carletti di Volpago per giocatori di 3^ categoria finale tutta del Club che è andata al maestro di casa Umberto Costa. Non poteva che essere un match tirato quello con Fabio Codello, entrambi tutti e due ex 2^ categoria, che hanno fatto spettacolo. Terzi posti per i due giocatori under dell’Eurosporting Treviso Andrea Cattaneo e Marco Lorenzon. Ottima la prova degli under 16 di casa Lorenzo Gobbo che nel derby con Cauduro per poco non è riuscito a fare il colpaccio e per Giordano Sozza con due vittorie convincenti. Negli ottavi dell’Alpe Adria in programma a Vedelago nel draw maschile giocati due quarti e oggi gli altri. Una semifinale del femminile. Erano in centinaio i tennisti in gara fino al grado 3.4. Orari di oggi. Alle 16.30 terzo quarto maschile Antonello-Buzzatti; 18.00 semi femminile Martini-Povelato; 19.30 semi femminile Mioni-Vario; 21.00 ultimo quarto maschile. Già approdati in semifinale grazie agli incontri di Martedì, Martinez e Trentin. Entrambi incontenibili. Martinez sebbene abbia sbagliato molto ha dimostrato una caratura da top di 3^. Stesso dicasi per il giovane mestrino Daniele Trentin dotato di un’ottima prestanza atletica e tecnica, che ha fiaccato le difese di un buon Scodellari in forza al Plebiscito di Padova. A Sernaglia della Battaglia nel 4^ categoria diretto da Renzo Mancuso e Gianluca Viezzer prosegue il cammino dei due virgulti di casa, Marco Paoletti e Giulio Lovisotto. Ai quarti già ci sono arrivati oltre ai due outsider, Nicola Giacomin e Marco Da Ruos. Domenica è previsto l’epilogo con le finali. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1.