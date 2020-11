Rodeo Eurotennis Treviso, tutto pronto per il gran finale

Eurotennis Treviso: domenica 1 novembre si assegnano i premi per la conquista del Rodeo tra i 43 in lizza. Direttori e giudici di gara, coach per chi ha la tessera gold e stampa sono gli unici ammessi a bordo campo per assistere agli incontri, rigorosamente mascherati. Supervisore Giuliano Ferro coadiuvato da Gabriele Bresolin. Pronostici rispettati per la prima giornata di gare dove avanzano tutti i favoriti, perlomeno i primi due. Trattasi di Marco Novello del Park di Villorba e di Antonio Mazzon dello Junior Santa Lucia.

Domenica 1 novembre dalle 14 i quarti di finale, alle 16.30 le semifinali e alle 18.45 l’ultimo atto. Si affronteranno dai quarti oltre ai predetti favoriti: Novello che misurerà le ambizioni del giocatore di casa Davide Visentin che ha già regolato tre avversari, altro alfiere di casa Denis Basso con Carlo Gabrielli del Visnadello, Roberto Mazzer del Conegliano è abbinato a Massimo Dorigo dello Sporting Magi un derby tutto sinistra Piave, dove Dorigo non è più una sorpresa e punta diritto alla terza categoria. Chiude il draw la testa di serie numero due Mazzon, che se la vedrà con l’allievo di Carbone, l’under 18 Tommaso Testa con tessera Vacil anche lui con entrambi i piedi in terza categoria e l’unico under sopravvissuto ai “cagnacci di quarta”. Ad Altivole è iniziato invece il Trofeo Progress con un centinaio di racchette fino alla 3^ categoria maschile e femminile diretto da Beatrice Zaffi e Damiano Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Oltre 160 i partecipanti suddivisi tra singoli maschile e femminile e doppio maschile. Dalle ore 9 sono in campo Nicoletti-Conte, Zandarin-Caracè, alle 10.30 Nagler-Zambon, Pattaro Andolfatto; alle 12 Zonta-Finotti, Toniolo Ruzickova; 13.30 Martini-Poli, Simioni-Boato e così via fino all’ultimo incontro fissato per le 18.30.