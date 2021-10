Il rodeo femminile a Silea è della vicentina Sofia Di Giacomo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Rodeo femminile di 3^ categoria svoltosi al New Tennis Silea è stato vinto dall’under 14 Sofia Di Giacomo. La vicentina in due set tirati si è imposta sulla giocatrice di casa la coetanea Beatrice Dal Bello. Terzi posti per l’under 16 del Tc Mestre Emma Bozzetto e per Emanuela Brun del Fossò. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e da Roberta Antonello. Si sono distinte nel main draw le giocatrici di 4^ categoria, oltre alla finalista, la pordenonese Cinzia Balduzzi e l’under 16 del Tc Padova Matilde Tognon con 3 vittorie. Ha presenziato alle consegne dei premi l’assessore allo sport del comune di Silea Francesco Biasin e per il club organizzatore Giacomo De Logu. Le scadenze delle iscrizioni ai prossimi tornei. A Vedelago dal 16/10 al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: tennisclubaltivole@gmail.com.