Il Rodeo TCH di Volpago per players di 4^ categoria va al giocatore del Park Paolo Simioni

A Volpago il Rodeo Tch con 32 giocatori e del giocatore del Park Paolo Simioni. Direzione di gara da parte di Gianfranco Casagrande che avuto il piacere di premiare anche il giovane finalista di casa Lorenzo Genna. L’under 14 volpaghese sta dando parecchie soddisfazioni al suo circolo, risultando un dei più forti giocatori della 4^ categoria. Terzi posti per Paolo Pase dell’Olivera di Conegliano e per Luciano Faccenda dello Sporting Life Center. Sempre dallo Sporting Life Center giunge la notizia che il nuovo arrivo Beatrice Bevilacqua la scorsa settimana ha vinto il Rodeo di 3^ della Canottieri Mestre e si è ben comportata anche nell’Open del Green Garden. Prossimi tornei: Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356. Alla Barchessa Rodeo di 4^ maschile il 17 e 18 Febbraio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/2. Da Panatta il 24 e 25 Febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. A Volpago il 24 e 25 Febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22.