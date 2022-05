Sprint vincente a Roncadelle: Filippo Cettolin firma il poker

E' stato uno sprint a ranghi compatti a decidere la prova degli Allievi valida per il 60° Gp Rinascita - 17° Gp Impresa Edile Baccichetto che si è disputato nel corso della mattinata sul circuito di Roncadelle di Ormelle. Ad avere la meglio al termine di un testa a testa spettacolare è stato Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano). Gara vivace quella che ha visto al via 74 atleti e ha fatto registrare diversi tentativi di allungo. Nel finale si sono intensificati gli attacchi ma il treno del Velo Club San Vendemiano ha ricompattato il gruppo conducendo tutti all'epilogo allo sprint. Sulla retta d'arrivo Cettolin è stato bravo a partire da dietro sfruttando la lunga progressione dei diretti rivali e a sbucare in testa negli ultimi 50 metri. Per Cettolin è la quarta affermazione stagionale dopo quelle di Savassa di Vittorio Veneto, Lodetto di Rovato (Bs) e Vazzola.

Entusiasta dopo il traguardo Filippo Cettolin ha voluto dedicare la vittoria ai suoi compagni di squadra e ai dirigenti del Velo Club San Vendemiano: "Oggi i miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro per tenermi davanti. Sapevo che il rettifilo d'arrivo era molto lungo e che si poteva aspettare prima di partire con la volata, per questo ho sfruttato la scia degli altri e nel finale sono riuscito a trovare il varco giusto per vincere. La vittoria la voglio dedicare a tutta la squadra che mi aiuta e mi segue in tutto. Un grazie ai miei compagni, ai direttori sportivi e a tutti i dirigenti. Prossimi obiettivi? Mi aspettano il Campionato Provinciale a Follina e il Campionato Veneto a Foen. Sono due appuntamenti nei quali voglio provare a fare bene, la condizione c'è, spero di ripetermi anche là".

Soddisfatto anche il Presidente del Velo Club San Vendemiano, Fabrizio Furlan: "Ci tengo a fare i complimenti a tutta la squadra e ai nostri tecnici che hanno fatto un ottimo lavoro nel costruire questo gruppo nel corso dell'inverno e ora i risultati ci stanno ripagando di tutti gli sforzi. Possiamo contare su di un gruppo di ragazzi molto unito che anche oggi sul circuito di Roncadelle hanno dimostrato di saper correre con grande intelligenza. Filippo, poi, ci ha messo del suo facendo una volata spettacolare e questo ci consente di festeggiare un'altra bellissima vittoria ma ciò che mi piace sottolineare è l'ottima condotta di tutto il nostro team".