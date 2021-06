Route d'Occitanie-La Dépêche du Midi: Vendrame vince la prima tappa

Dopo la tappa al Giro d’Italia di Bagno di Romagna, Andrea Vendrame ha vinto per distacco la prima tappa della Route d'Occitanie-La Dépêche du Midi. Il trevigiano di Santa Lucia di Piave della AG2R Citroën Team ha preceduto il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education-NIPPO) e l'altro italiano Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). «Ho visto il profilo della gara ieri e sapevo che poteva essere adatto a me. Come previsto è stata una frazione estenuante e c'è stato tanto lavoro da fare. Quando ho attaccato, ho fatto un grande sforzo per resistere fino al traguardo e sono davvero felice di aver vinto. Il Giro mi ha liberato: sono più rilassato da quando ho vinto a Bagno di Romagna. Per la seconda volta in carriera, dopo il 2019, ho vinto due gare in una sola stagione. Ora spero che le buone sensazioni continuino fino ai Campionati Italiani. Ma nel frattempo abbiamo ancora tre grandi tappe per attaccare e per coltivare le nostre ambizioni di squadra».

ORDINE D'ARRIVO

1. VENDRAME Andrea AG2R CITROEN TEAM 03:59:41

2. NIELSEN Magnus Cort EF EDUCATION - NIPPO 00:04

3. MOSCA Jacopo TREK - SEGAFREDO 00:04

4. SANCHEZ Luis Leon ASTANA - PREMIER TECH 00:04

5. HERRADA Jesus COFIDIS 00:04

6. SWIFT Ben INEOS GRENADIERS 00:04

7. GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM 00:04

8. HARDY Romain TEAM ARKEA - SAMSIC 00:04

9. LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA 00:04

10. GARCIA SOSA Jhojan Orlando CAJA RURAL-SEGUROS RGA 00:04