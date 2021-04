Filippo Cettolin firma la prima a Rubano

Il 47° Gran Premio Sportivi di Rubano (PD), ha premiato il Filippo Cettolin al termine di una prova combattuta e molto selettiva. In 196 hanno preso il via per affrontare i 60 chilometri in programma che custodivano il proprio fulcro sulle salite dei Colli Euganei: alcune cadute avvenute nei primi chilometri e i tanti scatti che si sono succeduti in salita hanno selezionato il gruppo dei migliori. Nel finale di gara, però, si sono succeduti diversi rientri in testa alla corsa e così il plotoncino che si è presentato compatto sul rettifilo d'arrivo contava una trentina di unità. Volata al fulmicotone quella lanciata dal treno del Velo Club San Vendemiano con Tommaso Saccon e Matteo Cettolin che hanno tirato uno sprint perfetto a Filippo Cettolin. Il ragazzo in maglia nero-verde è uscito come una freccia sul lato destro della carreggiata andando così a cogliere il primo successo tra gli allievi che, vista la brillantezza messa in evidenza sulle strade dei Colli Euganei, ne fa presagire molti altri in arrivo prossimamente.



: tra i primi anni settima piazza per Nicola Padovan mentre tra i più grandicelli da segnalare l'undicesimo posto di Luca Massolin.