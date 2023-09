BEN TV mostrerà le due amichevoli contro Ulster e Zebre

Il Benetton Rugby giocherà due amichevoli di precampionato a Monigo: sabato 30 settembre (ore 19:00) contro l’Ulster Rugby e venerdì 6 ottobre (ore 19:00) contro le Zebre Parma. Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita allo stadio trevigiano ( Qui il link per comprare i biglietti ).

Il Benetton Rugby ha inoltre deciso di mostrare i due test prestagionali pure su BENTV, la piattaforma dedicata totalmente al pianeta biancoverde. Il club biancoverde darà quindi la possibilità ai propri tifosi di vedere in diretta le due amichevoli contro Ulster e Zebre.

Partita singola: Benetton Rugby vs Ulster (30 settembre ore 19:00 a Monigo) al prezzo di 7,99 € – Clicca qui

Partita singola: Benetton Rugby vs Zebre Parma (6 ottobre ore 19:00 a Monigo) al prezzo di 4,99 € – Clicca qui

Mini abbonamento per le due partite (Benetton Rugby vs Ulster e Benetton Rugby vs Zebre Parma): 9,99 € totali - Clicca qui

Per coloro già in possesso dell’abbonamento a BEN TV, si informa che le partite saranno già comprese.