A Salgareda per ricordare Renzo Campaner

Una giornata estiva ha portato circa 300 ciclisti il 13 aprile a Salgareda, prova valida per il Torneo delle Province 1ª serie, organizzazione curata dall’ASD 3B Salgareda in modo impeccabile, alla partenza il commento della Sig Emanuela in rappresentanza del nuovo sponsor caramelle Haribo – non pensavamo un’organizzazione così curata, tanta passione per questo sport, tanti volontari a servizio della sicurezza degli atleti, non sembra una gara amatoriale – in effetti è stato organizzato tutto alla perfezione ☺. Tra i trevigiani vittoria di Agostino Durante (Team Pinarello) nella categoria SGA. Da segnalare l’impresa dell’atleta di casa Sebastiano Scatà, rimasto vittima di una caduta nel primo giro mentre era in fuga, riparte con la divisa in brandelli e termina la prova in 5ª posizione nella categoria junior. Articolo e foto dell’evento sul sito Acsi Ciclismo Treviso e sul Blog Ciclocolor. Edi Tempestin