San Bellino, a Pasquetta Matteo De Monte firma la prima per la Borgo Molino

Il classico appuntamento di Pasquetta a San Bellino (Ro) ha regalato la prima soddisfazione stagionale anche al friulano Matteo De Monte: il giovane portacolori della Borgo Molino Vigna Fiorita si è imposto nello sprint che ha deciso la prova polesana. Nella top ten anche Giovanni Cuccarolo, Vladimir Milosevic e Matteo Scalco che hanno chiuso rispettivamente in seconda, quarta e sesta posizione. Gara completamente pianeggiante quella che assegnava il 68° Gp Martiri della Libertà che i ragazzi diretti da Carlo Merenti e Cristian Pavanello hanno interpretato sempre all'attacco.

Ad allungare per primi sono stati infatti Matteo Scalco e Vladimir Milosevic e, una volta che il gruppo ha annullato la loro azione a rilanciare ci hanno pensato Nicolò Birello e Renato Favero. Tutti i tentativi della formazione nero-verde, però, sono stati annullati dal gruppo che è transitato compatto al suono della campana. A questo punto, a prendere in mano le redini della corsa è stato il treno della Borgo Molino Vigna Fiorita che ha lanciato una volata perfetta a Matteo De Monte che ha potuto così confermare anche tra gli juniores quanto di buono aveva già fatto vedere in volata tra gli allievi.

De Monte è il quarto atleta della formazione juniores del presidente Pietro Nardin, ad andare a segno in questo avvio di 2022. Per lui la strada verso la vittoria è passata attraverso il quarto posto di Santa Lucia di Pescantina e i terzi di Tavo e Ponte a Egola. "Possiamo contare su di un gruppo molto coeso che in gara, anche oggi, ha saputo correre da squadra vera e molto affiatata. Dopo le vittorie iniziali di Delle Vedove stiamo cercando di dare spazio a tutti i nostri ragazzi e oggi è stato il turno di De Monte che è il nostro quarto corridore ad andare a segno. Questa è la dimostrazione della forza dell'armonia che si respira in squadra e del talento che i nostri ragazzi sanno esprimere" ha sottolineato il ds Cristian Pavanello.

"Abbiamo tentato di sorprendere tutti andando all'attacco anche se sapevamo che avremmo potuto giocarci il tutto per tutto allo sprint. Quando il gruppo nel finale è tornato compatto l'intesa di squadra è stata fantastica e ci ha permesso di proiettare verso il traguardo Matteo De Monte che ha potuto così raccogliere una vittoria meritatissima" ha aggiunto il ds Carlo Merenti. Coraggiosa anche la prova degli allievi della Borgo Molino Vigna Fiorita che erano impegnati a Vazzola. I ragazzi diretti da Andrea Toffoli sono sempre stati nel vivo dell'azione e avevano tentato il colpo di mano con Tommaso Marchi nel finale di gara purtroppo ripreso quando era già in vista lo striscione del traguardo.