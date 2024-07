La biblioteca comunale amplia l'apertura con un mercatino dei libri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo scorso anno l’Amministrazione comunale Pillon, neo-insediata, propose a San Biagio di Callalta un’interessante attività di scambio-libro nelle sagre estive paesane, grazie alla collaborazione con i volontari del Gruppo Biblioteca. I sanbiagesi apprezzarono molto. “Quest’anno – spiega l’assessore a Istruzione e Cultura, Elena Pagotto – siamo andati oltre. Dando seguito alla generosità dei cittadini che chiamavano in biblioteca per offrire libri in regalo, abbiamo organizzato un vero e proprio mercatino del libro usato, gratuito, allestito al primo piano della biblioteca. Un’iniziativa per far circolare di più i libri e la cultura. A giugno sono stati raccolti ben 1.186 volumi e nel corrente mese di luglio il mercatino è accessibile nei giorni di apertura al pubblico della biblioteca, per tutti coloro che cercano qualche bel titolo da leggere (apertura lunedì con orario 15.30-19, martedì 9-12 e 15.30-19, mercoledì 15.30-19, giovedì 9-12 e 15.30-18, venerdì 15.30-19, sabato 9.30-13)”. L’allestimento del mercatino del libro usato è stato curato dalla bibliotecaria insieme ai volontari del Gruppo Biblioteca, che hanno suddiviso i libri in narrativa e saggistica, per bambini, ragazzi e adulti. Dato il successo dell’iniziativa, il mercatino continuerà per tutto il mese di agosto. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale - con sindaca, assessori e consiglieri – ha dedicato un pomeriggio a supporto della bibliotecaria per il riordino straordinario dei testi, con verifica e ottimizzazione dei vari settori del patrimonio librario. Si tratta di un’operazione indispensabile per rendere disponibile e fruibile tutto il patrimonio librario e documentale, per orientare e programmare i nuovi acquisti e lo sviluppo di tutta la collezione. “Oltre al mercatino del libro usato, che sta registrando un ottimo riscontro – spiega la sindaca Pillon – la biblioteca in queste settimane ha acquisito tanti nuovi titoli per i suoi utenti, continua ad organizzare con i volontari le letture animate Leggiamo all’Ombra (sabato 13 luglio e sabato 14 settembre), a luglio anche con l’anguriata estiva. Inoltre, quest’anno chiuderà solo le due settimane centrali di Ferragosto, contro le tre degli anni scorsi, per continuare a offrire un servizio ai cittadini anche durante il periodo estivo”.