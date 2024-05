Atletica, campionati regionali cadetti da record per Marchi e Faganello

Anita Marchi (Vis Abano) migliora un record regionale vecchio di 30 anni, Gabriele Faganello (ATL-Etica San Vendemiano) cresce di 7 centimetri nel salto in alto e tenta addirittura l’assalto ai 2 metri.

Sono questi i migliori risultati del weekend di gare che a San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, ha assegnato i titoli regionali individuali per la categoria cadetti. Quasi 1400 gli atleti in pista, in rappresentanza di una settantina di società. Trentadue i titoli in palio. La padovana Marchi, campionessa italiana cadette 2023, progredisce di una quindicina di secondi nei 3000 metri di marcia, chiudendo in 14’20”76. La prestazione le consente anche di battere un record regionale vecchio di 30 anni: il 14’31”1 siglato da Cinzia Agnolon, anch’essa atleta della Vis Abano, nel 1984 a Venezia. Applausi pure per il trevigiano Faganello, salito a 1.97 nel salto in alto. Prima della gara di San Biagio di Callalta aveva un personale di 1.90, poi ha tentato l’ingresso nel club, piuttosto esclusivo, degli atleti che, al limite dei 15 anni, hanno già saltato 2 metri. Ci riproverà. A proposito di salto in alto, applausi anche per Sofia Zanon (Atl. Galliera Veneta), salita a 1.71 (un centimetro di progresso). Brillante, poi, Giorgia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto): 2’56”77 nei 1000 metri, prima di vincere anche il titolo nei 2000 (6’42”94 in solitudine). Kalidjatou Bance (Csi Atl. Provincia di Vicenza) regina della velocità: 39”57 nei 300 dopo il 10”02 del giorno prima negli 80. Chiara Calore (Pol. Brentella) si conferma a buon livello nel martello (47.28). In chiusura, 11.71 (-0.6) di Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) nel triplo e 3’57”71 di Martina Bianchin (Atl. Ponzano) nei 1200 siepi.

