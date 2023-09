A San Biagio di Callalta fine settimana con musica e Festa dello Sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un week end di fine estate che mette insieme cultura e sport. Succede a San Biagio di Callalta, dove sabato sera 16 settembre alle ore 20.45 ci sarà l’ultimo appuntamento all’aperto in piazza Walter Tobagi, ad ingresso libero e gratuito, con il “Gran Concerto – Musica per il Sociale”, evento organizzato per sostenere e incentivare la presenza di persone disabili a manifestazioni musicali. Organizza la Pro Loco di San Biagio; interverranno per l’occasione l’Orchestra regionale filarmonia veneta, il Coro filarmonico veneto, il Coro accademia Tetracordo, diretti da Maria Grazia Marcon, con il Maestro concertatore e direttore Gerardo Felisatti, ospite d’onore il tenore trevigiano Francesco Grollo, presenta la serata Matteo Gobbo. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa di San Biagio Vescovo e Martire (in via Pier Fortunato Calvi, 3 – San Biagio di Callalta). Domenica pomeriggio 17 settembre negli impianti sportivi comunali di via Olimpia a San Biagio di Callalta ci sarà invece la Festa dello Sport organizzata dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, in collaborazione con le varie associazioni sportive che operano in paese. “Sarà l’opportunità per conoscere l’offerta locale nelle varie discipline sportive: dal calcio, al pattinaggio a rotelle, all’atletica, al ciclismo su strada, al tennis tavolo, fino al triathlon” – commenta la prima cittadina di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, nonché assessore allo Sport. “Il benessere psico-fisico e la socialità sono tematiche che come Amministrazione comunale abbiamo particolarmente a cuore, investiremo in questo ambito, poiché sappiamo quanto le associazioni sportive siano oggi dei veri e propri presìdi educativi fondamentali nel territorio, non solo per la salute fisica dei ragazzi e degli adulti, ma anche per la formazione del carattere dei più giovani e la tenuta delle relazioni sociali nella comunità”. La Festa dello Sport di San Biagio inizia domenica alle ore 14.30 negli impianti sportivi comunali, con dimostrazioni e prove per tutti gli interessati; alle ore 16.30 inaugurazione del ciclodromo; alle ore 17 nell’impianto sportivo ci sarà una tavola rotonda su “Sport, valori, inclusione e talento” con Andrea Vidotti, Luna Mendy, Bernardo Bernardini, Jacopo Lodde e Jgor Barbazza; chiusura e premiazioni di sportivi sanbiagesi che si sono distinti nelle loro rispettive discipline alle ore 18.