Festa dello Sport 2023: grande partecipazione e interesse del pubblico

Sport come maestro di vita, come l’opportunità per stare bene fisicamente, per socializzare con gli altri, ma anche per allenare la costanza, la determinazione, per imparare a cadere e rialzarsi. I valori dello sport sono stati celebrati domenica pomeriggio 17 settembre agli impianti comunali di via Olimpia a San Biagio, dove si è tenuta la Festa dello Sport 2023, organizzata dall’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta in collaborazione con la Pro Loco e tutte le associazioni sportive che operano nel territorio. Dal calcio, al pattinaggio a rotelle, all’atletica, al ciclismo giovanile su strada, al judo, al tennis tavolo, fino al triathlon, tutti hanno partecipato per far conoscere e divulgare le loro attività. Almeno 600-700 le persone che nel pomeriggio hanno animato la festa. “Come Amministrazione comunale – ha commentato la sindaca di San Biagio, Valentina Pillon – intendiamo valorizzare la pratica sportiva, per tutte le età, sostenendo sia le associazioni che se ne occupano, grazie al supporto di tanti volontari e appassionati, sia le famiglie, dando un supporto a chi ne ha maggiore bisogno. Ripartiamo dallo sport e dall’inclusione, per costruire, insieme, una società migliore. A tal proposito, siamo molto felici anche per il successo che ha avuto sabato sera in piazza Tobagi il Gran Concerto Musica per il sociale, con ospite d’onore il tenore trevigiano Francesco Grollo, insieme a tanti validi artisti”. Nell’occasione della Festa dello Sport domenica è stato inaugurato anche il ciclodromo di San Biagio, alla presenza di un rappresentante della Federazione Ciclistica italiana del Veneto e del presidente della storica squadra Team CS Spercenigo, che lo utilizza per gli allenamenti degli atleti più giovani, trattandosi di un percorso sicuro, fuori dal traffico e dai pericoli della strada, in mezzo al verde. Il ciclodromo è utilizzato anche da squadre di pattinaggio in linea e di triathlon. Dopo una tavola rotonda sul tema “Sport, valori, inclusione e talento” (moderata dal manager sportivo Andrea Vidotti, con la partecipazione della campionessa europea di kickboxing Luna Mendy, il triatleta paralimpico Bernardo Bernardini, l’attore appassionato di sport Jgor Barbazza), emozionante è stata la premiazione di vari atleti residenti a San Biagio, che si sono distinti nelle loro discipline. Una targa di riconoscimento è stata consegnata a: Atletica: Roberto Piaser (campione italiano di marcia e vice campione del mondo indoor a squadre), Riccardo Varacalli (vice campione regionale corsa a ostacoli), Alessio Buranello (vice campione meeting internazionale salto con l’asta), Angelo Antonello (campione regionale staffetta 4x400 indoor). Pattinaggio: Elisa Conte con Elisa Bigaran (campionesse regionali categoria piccoli gruppi divisione nazionale), Greta De Vidi (campionessa regionale e terza classificata campionato italiano categoria allievi regionale), Sara Miglioranza, Irene Mazzon e Caterina Toppan (vice campionesse italiane e 3° posto campionato europeo categoria grandi gruppi rappresenteranno l’Italia al prossimo campionato del mondo). Judo: Gioia Busato, presidente di giuria nazionale. Ginnastica artistica: Ginevra Scardovi ed Eleonora Gerosa (campionesse italiane categoria lb3 j/s a squadre). Ciclismo: Elisa Tottolo, campionessa europea. Nuoto: Andrea Ramon, campione regionale e campione coppa byron nuoto fondo. Footbike: Nicola Zamuner, campione italiano sprint ed endurance. Danza sportiva: Fabio Gargiulo, campione italiano. Powerchair hockey: Gianmarco Panizzo, 3° posto campionato nazionale. Danza gruppo accordato inclusivo: Francesca Battista, campionessa italiana danza sportiva.