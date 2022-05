Sull'erba di San Marco a Resana si afferma il riminese Bertozzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A San Marco di Resana sull’erba nel Rodeo maschile di 3^ categoria si impone il riminese Leonardo Bertozzi. In finale ha superato il giovane del Camisano Francesco Marangoni. Terzo posto per Giorgio Serena del Castelfranco e per Nicola Ronchi dello Sporting Life Center. Erano 41 i tenisti in lizza sui green coordinati da Massimo Nicoletti. Non poteva mancare la mina vagante, personificata da Andrea Theodoli Ciccolini dello Junior Santa Lucia che da Nc si è presentato nel main draw dopo ben 6 vittorie. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Sono 150 i giocatori in tenzone diretti da Adriana Condrat. Iniziato il main draw dove campeggia il giovane dell’Eurosporting Michele Rignanese e all’opposto numero due c’è Mauro Borcini del Noventa di Piave. A Sernaglia della Battaglia è iniziato il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Iniziato il draw di terza categoria con in testa Andrea Barone, maestro del tennis Club Olivera, che oltre ad aver conquistato il draw di terza, ha già messo entrambi i piedi anche nel tabellone principale rifilando un doppio 6/4 ad un player di seconda categoria. Bisognerà attendere il fine settimana per veder entrare i Big. Il mestrino 2.1 Matteo Viola ed il perugino 2.2 Gian Matias Di Natale. Ci sono anche altri giocatori di spessore , come il bassanese Francesco Salviato ed il fresco vincitore dell’Open di Este il vicentino Giovanni Peruffo. Non poteva mancare il finalista della scorsa edizione il trevigiano Matteo Marfia. Si prospetta quindi un Open di prima fascia, che attirerà parecchi spettatori, con la soddisfazione di Renzo Mancuso per il grande tennis. Tutto pronto a Vedelago per un altro torneo maschile e femminile fino ai 3.5. Iscizioni entro le ore 12 di Giovedì 5/5.