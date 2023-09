A San Marco di Resana concluso il torneo di tennis su erba naturale Rodeo d'Autunno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il torneo sull’erba naturale della San Marco Academy di Resana denominato Rodeo d’Autunno. Il reparto maschile è stato dominato dal 3.3 Andrea Calderoni del Cittadella che in due set ha messo al secondo posto il giocatore di casa Matteo Nicoletti con classifica 3.4. Terzi posti per il fiorentino Gabriele Bini di classifica 4.3 e per Alessandro Finco del Montebelluna che di ranking fa 4.4. Nel femminile finale tutta under 18 tra Emily Biasi della Barchessa con Caterina Maria Battaglia del Bassano. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile è arrivato alle semifinali. Erano 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Nadia Schiavon. Le gare di Martedì 29 saranno due. Si giocherà visto il maltempo sotto le coperture fisse, dove alle 18.30 si affronteranno Manuel Barbon e Giorgio Jovinelli e alle 20.00 circa Andrea Pedron con Andrea Perini. Fino al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Saranno 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Orari di gioco dalle 11 con sei partite in programma. Fino al 03/9 all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con una dozzina di partecipanti. Fino al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Finora sono 76 gli iscritti, ma mancano ancora tutti i terza e seconda categoria che avranno tempo fino alle ore 12 del 29/8 per potersi immatricolare. Le gare di odierne inizieranno alle 15.00 e saranno 5 con inizio alle ore 15.00. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Dal 2/9 al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Ad Altivole da 2/9 al 17/9 Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Settembre.