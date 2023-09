La d2 del Tcvo di San Vendemiano di Serena e Barone vince a Padova e va alle Finals

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tcvo Tennis Club Via Olivera espugna Tc Padova e vola alle finals di Jesolo. Dopo aver già conquistato la promozione virtuale, i coneglianesi guidati da Luca Serena e Andrea Barone vincono anche materialmente l’incontro per le finals di Jesolo proprio in casa del Tc Padova. Il 23 e 24 Settembre si giocheranno il titolo di campione regionale contro i veronesi del Villafranca di Garzotti. Quest’ultimi vincitori a Treviso per 3-1 contro l’Eurosporting. E sarà proprio l’Eurosporting il 10 Settembre ad ospitare il derby contro la D3 Tcvo di Tombacco e Tolot. Quindi ancora tanto tennis trevigiano sulla cresta dell’onda regionale per giocarsi il titolo veneto a squadre. L’altra semifinale vede il Green Garden opposto al Villafranca. Prosegue a pieni giri il 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi fino al 10 Settembre. Sono 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Sette gare tutte sfalsate e nessuna concomitante da gustare una per una. Da l’inizio a questa 12^ giornata alle 15.30 Rigoni-Rignanese dove quest’ultimo si è imposto al terzo set su Finesso, molto provato dai numerosi tornei in svolgimento. Alle 16 il Green Buffa con Andrea Pavia, giocatore del Plebiscito sempre in crescita. Alle 17 il solido Biasiolo con il più leggerino ma veloce Bortolaso; alle 18 il Green Rastelli con il mancino Levorato borsino in favore del primo. Alle 19.00 Checchin-Tramontin incontro da non perdere per la qualità di gioco e dello spettacolo. Alle 19.30 sale in cattedra il moglianese Cheriè, per lui grosse aspettative in casa, contro Comuzzi dovrebbe essere un antipasto del torneo. Alle 20.30 il trevigiano Marco Lorenzon che ieri con un’ottima prestazione ha eliminato Opi, è chiamato alla mission impossible con il padovano Ciato. A Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Oggi dalle 18.30 le semifinali del maschile e femminile. Saranno per il maschile Citton-Bassan e Codello Mattiello; nel femminile Mirabile-Maglione e Vario-Borsato. Fino al 10/9 a Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Sono 139 i giovani in gara coordinati da Maurizio Epifano e Diego Antonini. Si gioca dalle 14.30 per 12 incontri, tutti interessanti con molti giovani che saranno i giocatori protagonisti dei tornei senior. Fino al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Dalle 18.00 5 gare in programma. Fino al 17/9 ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Settembre. A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 23/9 al 08 Ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/9. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9.