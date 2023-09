Sandrin Jr. fa rotta verso lo Iasi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono passati quasi due mesi dall'esordio assoluto, nel mondo dei rally, per Tommaso Sandrin e, dopo una lunga pausa, è finalmente arrivato il momento di ritornare al volante, con tanta voglia di cancellare la sfortuna del Sibiu. Il giovane trevigiano, portacolori di ST12 Motorsport sostenuto da Maxmark, è pronto ad una nuova sfida, quella che si appresta ad affrontare in occasione del trentanovesimo Rally Iasi. L'appuntamento, valevole per il Romanian Rally Championship, vedrà il portacolori del sodalizio di Villorba al via con una Dacia Sandero Stepway, curata da Văru' Nicu Motor Sport. Ad affiancarlo, in questi primi passi, un navigatore di indubbia esperienza, Maurizio Barone. “Siamo pronti per prendere il via di questo evento” – racconta Sandrin – “che sarà il terzo appuntamento, su terra, del campionato nazionale rumeno. Peccato per come è andata a Sibiu perchè, visti i tempi, sarebbe stato bello poter continuare, sia per portare a casa punti preziosi ma soprattutto per fare esperienza. Siamo stati sfortunati ma dobbiamo guardare già a questo fine settimana, cercando di arrivare alla fine. Correrò sempre con Maurizio Barone, con il quale mi sono trovato molto bene al mio esordio, e con la Dacia Sandero. Dai che si inizia tra poco.” Già in evidenza al debutto, autore di riscontri cronometrici interessanti nel monomarca dedicato alle Dacia ma anche tra i partecipanti al Romania Newcomer, Sandrin dovrà cercare di sfruttare al meglio lo shakedown, previsto per Venerdì 8 Settembre, per ritrovare il giusto feeling. La prima giornata di gara, quella di Sabato 9 Settembre, lo vedrà impegnato su un doppio passaggio sulle prove speciali di “Cioca Boca” (14,55 km) e di “Madarjac” (23,80 km). A chiudere la frazione, nel tardo pomeriggio, la spettacolo “Rally Show Iasi” (1,90 km). “La prima giornata di gara sarà già molto interessante” – aggiunge Sandrin – “perchè, spettacolo a parte, avremo l'opportunità di affrontare prove particolarmente impegnative. La prima da oltre quattordici chilometri e la seconda da quasi ventiquattro. Percorrere distanze così lunghe mi permetterà di stare per tanto tempo in macchina e solo così posso crescere.” La seconda tappa, in programma per Domenica 10 Settembre, condurrà Sandrin verso la “Dobrovat” (19,35 km) che sarà ripetuta verso ora di pranzo, rinominata “Power Stage Ciurea”. Sette i tratti cronometrati in totale, tutti su terra, per poco più di centodiciassette chilometri. “Anche alla Domenica avremo una bella prova lunga” – conclude Sandrin – “ma sarà una giornata decisamente più corta. Quasi centoventi chilometri di speciale su terra saranno un bell'insegnamento per me. Il percorso si presenta molto veloce e, a differenza di Sibiu, meno rotto. Cercheremo di inserirci nella lotta per il trofeo Dacia che si farà ancora più interessante con l'arrivo del figlio di Delecour. Grazie a ST12 Motorsport, a Maxmark ed ai nostri sostenitori.”