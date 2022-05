Nene Sane e Jacopo Lupato sono i nuovi campioni provinciali di prove multiple Ragazzi

Ostacoli, lancio del vortex, salto in lungo e 600 metri. Queste le discipline che i Ragazzi e le Ragazze della provincia di Treviso hanno affrontato tra ieri, sabato 21 maggio e oggi, domenica 22 maggio, per l’appuntamento di atletica leggera andato in scena allo stadio comunale Soldan di Conegliano. La manifestazione, organizzata da Atletica Silca Conegliano e dal comitato provinciale Fidal Treviso, ha infatti visto quasi 200 under 14 trevigiani affrontarsi in un tetrathlon valido come campionato provinciale individuale e di società di prove multiple. A conquistare il titolo individuale femminile è stata Nene Sane (Atl-Etica S. Vendemiano) che ha collezionato 2749 punti, grazie alle seguenti prestazioni: 2’05’’9 nei 600, 9’’7 nei 60 hs, 4.60 nel lungo e 33.54 nel vortex. Seconda piazza per Maria De Coppi (Vittorio Atletica) con 2649 punti (1’56’’8/600, 10’’5/60hs, 4.33/lungo, 30.12/vortex) e terzo per la compagna di squadra della vincitrice, Teresa De Biasi con 2551 punti (2’02’’9/600, 10’’5/60hs, 3.92/lungo, 36.19/vortex). Proprio Atl-Etica San Vendemiano ha conquistato la vittoria nella classifica femminile riservata alle società, basata sulla somma dei 6 migliori punteggi. Sul podio Gruppo Atletica Vedelago e Vittorio Atletica.

A trionfare invece al maschile è stato Jacopo Lupato che ha conquistato 2609 punti. Il portacolori di Trevisatletica ha corso i 600 in 1’46’’4 e i 60 ostacoli in 9’’3, mentre nel lungo è planato a 4.58 e ha lanciato il vortex fino a 41.64. Dietro di lui, al secondo posto, Nicolò Pillon (Atletica San Biagio) con 2578 punti (1’40’’4/600, 10’’3/60hs, 4.36/lungo, 43.75/vortex) e Gabriele Faganello (Nuova Atletica 3 Comuni) con 2468 punti (1’45’’5/600, 10’’1/60 hs, 4.74/lungo, 38.37/vortex). A primeggiare nella classifica maschile di società è stata l’Atletica San Biagio che, con 10996 punti, ha preceduto Atletica Montebelluna, seconda con 10404 punti ,e Trevisatletica, terza con 10348 punti. La manifestazione coneglianese era valevole anche per il Campionato di Società Regionale e per il Trofeo Giovanile Veneto under 14.

"È sempre bello vedere la pista e le pedane dello stadio Soldan piene di giovani che si dedicano all’atletica - commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – l’adesione al campionato provinciale di prove multiple under 14 è stato importante, con quasi 200 Ragazzi e Ragazze che si sono sfidati in quattro specialità, dedicandosi alla multidisciplinarietà. Certo, sono ancora molto piccoli e in questi due giorni di gare più che i valori tecnici erano importati gli insegnamenti che lo sport sa dare. Abbiamo visto belle gare, ma soprattutto tanti giovani che si sono ritrovati, hanno passato due belle giornate all’aperto, facendo lo sport che amano, attendendo il loro turno, incitandosi a vicenda. Ora, per Atletica Silca Conegliano, ci sarà un grande appuntamento internazionale, il 31° Meeting Città di Conegliano – Trofeo Fallai, che porterà in questo stesso stadio Soldan i grandi protagonisti dell’atletica internazionale. Lo scorso anno hanno calcato pista e pedane coneglianesi anche cinque atleti che poi sono stati alle Olimpiadi di Tokyo, come, solo per ricordarne uno, il lanciatore azzurro Zane Weir, quinto nel peso nella rassegna a Cinque Cerchi”.

RISULTATI CAMPIONATO PROVINCIALE PROVE MULTIPLE

INDIVIDUALI. RAGAZZE. 1. Nene Sane (Atl-Etica S. Vendemiano) 2749 punti (2’05’’9/600, 9’’7/60 hs, 4.60/lungo, 33.54/vortex), 2. Maria De Coppi (Vittorio Atletica) 2649 punti (1’56’’8/600, 10’’5/60hs, 4.33/lungo, 30.12/vortex), 3. Teresa De Biasi (Atl-Etica S. Vendemiano) 2551 punti (2’02’’9/600, 10’’5/60hs, 3.92/lungo, 36.19/vortex), 4. Eva Criscuolo (Atletica Villorba) 2473, 5. Cristina Tonetti (Atletica San Biagio) 2471, 6. Elena Ignat (Nuova Atletica 3 Comuni) 2462, 7. Elena Stipanovich (Atl-Etica S. Vendemiano) 2452, 8. Marta Agabito (Trevisatletica) 2436, 9. Sara Mazzer (Atl-Etica S. Vendemiano) 2436, 10. Giulia Dario (Gruppo Atletica Vedelago) 2429. RAGAZZI. 1. Jacopo Lupato (Trevisatletica) 2609 punti (1’46’’4/600, 9’’3/60hs, 4.58/lungo, 41.64/vortex), 2. Nicolò Pillon (Atletica San Biagio) 2578 (1’40’’4/600, 10’’3/60hs, 4.36/lungo, 43.75/vortex), 3. Gabriele Faganello (Nuova Atletica 3 Comuni) 2468 (1’45’’5/600, 10’’1/60 hs, 4.74/lungo, 38.37/vortex), 4. Nicolò Pasin (Vittorio Atletica) 2374, 5. Nicola Issa Ker (Atletica Silca Conegliano) 2348, 6. Christian Bertani (Atletica Quinto Mastella) 2344, 7. Marco Volpago (Gruppo Atletica Vedelago) 2208, 8. Elia Pagliarin (Gruppo Atletica Vedelago) 2144, 9. Alberto Casco (Atletica San Biagio) 2135, 10. Jacopo De Colle (Atletica Montebelluna) 2122.

SOCIETA'. RAGAZZE. 1. Atl-Etica San Vendemiano 14272 punti, 2. Gruppo Atletica Vedelago 13144, 3. Vittorio Atletica 12735, 4. Trevisatletica 12681, 5. Atletica San Biagio 10970. RAGAZZI. 1. Atletica San Biagio 10996 punti, 2. Atletica Montebelluna 10404, 3. Trevisatletica 10348, 4. Gruppo Atletica Vedelago 10328, 5. Nuova Atletica 3 Comuni 9947.