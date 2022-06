Coppa dei Club Padel MSP, numeri da record: domenica le finali della fase Veneto

La Coppa dei Club MSP 2022 è pronta a eleggere la regina del Veneto. Domenica 12 giugno, al Padel Village di Santa Lucia di Piave, sono in programma i play off regione Veneto del campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni): a giocarsi il titolo saranno For you team di Padel Village, PCM Pagna Team di Padel Club Mestre, Equipo Victory Padel di Marco Polo Sporting Center e Padel Treviso, la vincente si qualificherà alle finali nazionali che si giocheranno al Padelmania di Pescara dall’8 al 10 luglio.

Quello della Coppa dei Club, arrivata alla settima edizione, è stato un percorso lungo, iniziato a febbraio: nel 2022 hanno partecipato circa 300 squadre di tutta Italia per un totale di più 5.000 tra atleti e atlete. Ci sono già i primi nomi delle squadre qualificate alla fase nazionale: oltre ad Augustea e Mas Padel A di Roma, ci sono i campioni nazionali 2021 del Latina Padel Club, a cui si aggiungono il Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (prima e seconda classificata del girone umbro) e Padel Villanuova Empoli (vincitrice del girone toscano). Domenica 19 sono in programma le finali in in Sardegna, Emilia-Romagna e Marche, domenica 26 in Abruzzo.

QUINTERO «Siamo entusiasti per aver organizzato la prima edizione della coppa di club Veneto, per questo ringrazio Giuseppe Santomauro per il coordinamento, tutti i club partecipanti ed i partner Banca Della Marca, Baldassar Grigliati, Sportway, Fen & Kee, Wenti3, Balzarini Gioielli e l’Hamburghetto per averci sostenuto» ha dichiarato il Presidente MSP Treviso Mario Quintero.

SPONSOR E INIZIATIVE Dopo l’ingresso del marchio Tsingtao e le conferme di Tap Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella, Babolat sarà sponsor tecnico delle finali (sia di Roma e provincia che nazionali) come palla e racchetta ufficiale. Tra i nuovi partner, anche l’Ente del Turismo delle Barbados, che durante la cena di gala del 9 luglio a Pescara sarà presente con un corner caratteristico, dove sarà possibile degustare cocktail a base di rhum. L’edizione 2022 della Coppa dei Club ha anche strizzato l’occhio al sociale: sarà infatti la Fondazione Entain a sostenere l’evento di padel Mixto organizzato dalla ASD Sportinsieme Roma durante le finali nazionali.

BRIGANTI «Siamo felici di accogliere nella famiglia della Coppa dei Club un marchio così prestigioso come Babolat e lo ringraziamo per aver messo a disposizione anche le racchette quale premio finale per il club campione nazionale - ha commentato il responsabile settore padel MSP Claudio Briganti -. Ma questa edizione è davvero speciale e lo dimostra la partnership con l’Ente del Turismo delle Barbados, che ha deciso di sponsorizzare l’evento per promuovere questa splendida destinazione. Ma siamo anche orgogliosi di di poter annunciare che all’interno delle finali nazionali verrà ospitato un importante evento come il torneo di padel mixto con coppie formate da un giocatore in carrozzina e uno normodotato, e tutto ciò è stato possibile grazie alla fondamentale collaborazione con la Fondazione Entain da sempre sostenitrice del binomio sport e inclusione, e l’ASD Sportinsieme di Roma, che si occupa di sviluppare e supportare il padel mixto, che giorno dopo giorno cresce in modo esponenziale, coinvolgendo sempre di più nuove regioni».



MEDIA PARTNER Le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti sulle finali, trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.

Dopo un mese di “prequalificazione” che ha visto incontrarsi 7 squadre facenti parte di 5 circoli sono passati alla fase di semifinale e finale le 4 squadre For you team di Padel Village, PCM Pagna Team di Padel Club Mestre, Equipo Victory Padel di Marco Polo Sporting Center e Padel Treviso

Si giocheranno 2 semifinali (PCM Pagna Team Vs Padel Treviso e For You Team Vs Equipo Victory Padel ) a eliminazione diretta + la finale;

Per la 1° Edizione campionato Coppa dei Club girone Veneto targato MSP Italia Il responsabile Mario Quintiero e il coordinatore ringraziano tutti i club partecipanti (Sei Circoli affiliati al MSP Treviso, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per un totale di sette squadre partecipanti: For You Team, Lo Zio Team, Padel Treviso, PCM Pagna Team, CS Collalbrigo, Equipo Victory Padel e Quei del Marco Polo.

Sponsor della finale Regionale: Banca Della Marca, Baldassar Grigliati, Sportway, Fen & Kee, Wenti3, Balzarini Gioielli e l’Hamburghetto che sarà presente tutto il giorno con il food truck presso Padel Village.