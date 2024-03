Allo Junior di Santa Lucia torneo Rodeo giovanile in memoria di Sebastian Suarez con 32

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Junior di Santa Lucia erano 32 i ragazzi che hanno onorato la memoria di Sebastian Suarez, il coach che amava proprio il tennis giovanile, venuto a mancare a tutto il movimento tennistico nel gennaio 2023. Diego Antonini ha decretato i seguenti risultati con la formula Rodeo. Nell’under 12 maschile Marco Rossetto del Tennis Club Barchessa di Casale sul Sile con Pietro Barbali dell’Eurosporting di Treviso. Terzi posti per Samuele Vidal del Tc Venezia e per Riccardo Di Cesare del Villa Guidini. Nell’under 14 maschile davanti a tutti Matteo Panontin del Motta di Livenza al terzo set con il giocatore di casa Pietro Stella che per giungere alla finale ha totalizzato 4 vittorie. Bronzi per Francesco Tella del Tc Mestre e per Leonardo Gottardello del Plebiscito di Padova. Nel femminile limitato alle 4.3 c’è Alessia Orzes del Sedico con Alessia Svalduz del Republic di Jesolo. Terze Camilla Piazza del Portogruaro ed Anita Trevisiol del Noventa di Piave. TORNEI IN CORSO Da Panatta in scena i migliori giocatori della 3^ categoria. Sono giunti alle semifinali Alessandro Galassi del Green Garden di Mestre ed il pordenonese Brandon Loglio. L’altra semifinale tra il mestrino Filippo Moggian-Barban ed il trevigiano dell’Eurosporting Michele Rignanese. Finali Martediì alle ore 18.00. Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 23 e 24 Marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3 dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. Dirige Maurizio Epifano.