Imoco Volley sfida in trasferta la Saugella Monza: squadra al completo

Sabato 30 gennaio alle ore 20.45 le Pantere di Conegliano scendono in campo per la quinta partita in otto giorni. Avversarie in stato di grazie, servirà la massima concentrazione

L'Imoco Volley Conegliano, dopo aver conquistato i quarti di finale di Cev Champions League ribadendo il tris di vittorie del Palaverde anche nella "bolla" di Nantes giocata in settimana, termina sabato 30 gennaio alle 20.45 all'Arena Monza il suo "tour de force" di 5 partite in 8 giorni, tutte in trasferta, affrontando nella 7° di ritorno una Saugella in grande spolvero.

La squadra di coach Gaspari sta attraversando infatti un ottimo periodo: in settimana le brianzole hanno conquistato il lasciapassare per la semifinale di Coppa Cev, e in campionato sono 12 le vittorie consecutive, l'ultima 3-1 con Casalmaggiore, che hanno proiettato le lombarde al terzo posto con 42 punti (15 vinte/3 perse) in una classifica sempre dominata dal gialloblù di Conegliano, finora prima imbattuta con 57 punti (19 su 19). L'Imoco, dopo parecchie difficoltà legate alla cancellazione di voli aerei, solo in nottata riuscirà ad arrivare a Milano dopo circa dieci ore di treno da Nantes, dove ha giocato giovedì sera l'ultima delle tre gare del girone di ritorno di Champions. Condizioni ancora non ottimali per Miriam Sylla, che sta recuperando dall'infortunio alla spalla destra. Gli arbitri del match saranno Puecher e Papadopol. Due gli ex importanti, in panchina per la Saugella coach Marco Gaspari, l'allenatore delle prime due stagioni della storia gialloblù (2012/14), in campo Anna Danesi. 14 i precedenti con 13 vittorie di Conegliano e 1 delle brianzole. All'andata finì 3-0 per l'Imoco al Palaverde. Partita in diretta su Rai Sport Hd (canale 57 del digitale terrestre) dalle 20.45. Diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz). Diretta video in streaming su Lvf Tv (in abbonamento).

Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Le ragazze sono state bravissime finora in una settimana durissima, ora nonostante le difficoltà di questo vero e proprio tour de force vogliamo fare l'impresa di vincere anche la quinta partita in otto giorni anche se sappiamo di affrontare una squadra in grande forma che non perde in campionato dall'andata contro di noi. Monza p la terza forza del campionato, certamente avranno un atteggiamento diverso rispetto al match di andata e rispetto a noi questa settimana hanno giocato sempre in casa potendo risparmiare le energie. Noi grazie al roster attrezzato su cui possiamo contare siamo riusciti a dosare le forze con un'ampia rotazione nelle tre gare di Nantes, domani vedremo chi far giocare in base anche al recupero fisico dopo una partita molto tosta giovedì con il Fenerbahce, ma sono contento di avere quasi tutte a disposizione visto che anche Folie (in campo per due set con il Calcit martedì) e Sylla stanno migliorando. Ci teniamo molto a continuare la nostra striscia di vittorie e riuscire a violare il palasport di Monza e chiudere con un'altra bella gara una settimana così, sarebbe davvero una bella impresa».