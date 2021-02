Champions League, Imoco Volley in trasferta a Scandicci: iniziano i quarti

Mercoledì 24 febbraio alle 17.30 le Pantere di Conegliano scenderanno in campo per la prima sfida di andata in terra toscana. Match in diretta su Sky Sport 1

A.Carraro Imoco Volley in partenza oggi, martedì 23 febbraio per la Toscana, dove domani si giocherà la sfida di andata dei quarti di finale di Cev Champions League, nel "derby" con la Savino del Bene Scandicci in programma alle 17.30.

Una sfida a cui l'A.Carraro Imoco arriva imbattuta, sulla scia di 6 vittorie su 6 gare del girone di qualificazione, in una stagione ancora senza sconfitte per la squadra di coach Santarelli. Gli arbitri della gara saranno: Ferreira (Por) e Jettkandt (Ola). Già tre confronti diretti in questa stagione tra le due squadre, due in campionato e uno in Supercoppa, con un tris di 3-0 a favore delle Pantere. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e su Eurovolley.tv in streaming (su abbonamento) dalle 17.30.

Dichiarazioni

Joanna "Asia" Wolosz, capitano A.Carraro Imoco Volley commenta la gara con queste parole: «Scandicci è un'ottima squadra, le abbiamo già affrontate quest'anno e conosciamo la loro forza. Ora Stysiak si è ripreso, sono ancora più pericolosi, lei e Vasileva sul" palla alta "sono da tenere d'occhio, ma stiamo molto bene e siamo pronti per fare una bella partita. 8 squadre sono rimaste, non ci sono avversari facili, siamo pronti per una dura battaglia». Raphaela Folie, centrale di A.Carraro Imoco Conegliano, continua: «Abbiamo lavorato tutta la stagione per arrivare a queste partite cruciali, siamo pronti. Sabato scorso in campionato contro il Novara (vinta 3-0, è stata la 49esima vittoria consecutiva per le pantere italiane, 31 in questa stagione) abbiamo fatto una bella prova, dimostrando che siamo in ottima forma fisica e mentale, arriviamo con grande motivazione a questa sfida. Scandicci è forte ma vogliamo andare fino in fondo».

Daniele Santarelli, coach delle Pantere: «Sappiamo che, al di là della indubbia forza delle avversarie, dipende molto da noi e da quanto saremo brave a spingere sempre durante la partita. Anche sabato con Novara abbiamo fatto un buon test in questo senso, nel secondo set abbiamo avuto un momento difficile, ma abbiamo mostrato che quando riprendiamo a giocare come sappiamo facciamo la differenza. Arriviamo a questa sfida con il morale alto e pronte a fare bene in questo match di andata. De Kruijf e Fahr? Sono in miglioramento, le monitoriamo giorno per giorno e vedremo domani quale formazione schierare a Scandicci».

Il programma delle gare di andata

Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) – Igor Gorgonzola Novara: martedì 23 febbraio, ore 15 (diretta Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Arena)

Savino Del Bene Scandicci – A.Carraro Imoco Conegliano: mercoledì 24 febbraio, ore 17.30 (diretta Sky Sport Uno)

Grupa Azoty Chemik Police (POL) – Vakifbank Istanbul (TUR) giovedì 25/02

Unet E-Work Busto Arsizio – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR): giovedì 25 febbraio, ore 18.00 (diretta Sky Sport Arena)

Il programma delle gare di ritorno

Igor Gorgonzola Novara – Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) mercoledì 3 marzo, ore 19

A.Carraro Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci mercoledì 3 marzo, ore 20.30

Vakifbank Istanbul (TUR) – Grupa Azoty Chemik Police (POL) giovedì 4 marzo

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Unet E-Work Busto Arsizio giovedì 4 marzo, ore 17.30

La formula

Alla Cev Champions League Volley 2021 partecipano 20 squadre, divise in 5 Pool: 17 hanno ottenuto l’accesso diretto alla fase a gironi, gli altri 3 posti sono stati assegnati alle formazioni che hanno superano i due turni preliminari. Nella fase a gironi le squadre si sono incontrate in bolle di andata e ritorno, per complessivi 6 turni. Le prime classificate di ogni Pool e le migliori 3 seconde (le classifiche sono ordinate innanzitutto in base al numero di match vinti e solo successivamente al numero di punti conquistati) si sono qualificate ai quarti di finale, da disputarsi su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set. Semifinali sempre su due gare e finalissima in gara secca in sede neutra.