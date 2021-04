Imoco Volley in trasferta a Scandicci: in palio la finale scudetto

Sabato 10 aprile, alle 18 a Scandicci, le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano saranno impegnate in Gara 2 della semifinale playoff contro la Savino del Bene battuta all'andata martedì per 3-0 in Gara 1 al Palaverde.

Con una vittoria l'Imoco Volley potrà direttamente raggiungere la sua quarta finale scudetto, se invece ad imporsi saranno le toscane sarà necessaria la "bella" in programma eventualmente il 13 o il 14 aprile al Palaverde. Le ex della partita saranno: Lia Malinov, Letizia Camera e Martina Samadan, tutte ex Pantere. In questa stagione 6 i precedenti tra le due squadre con due vittorie di Conegliano in regular season di Campionato (entrambe 3-0), una nella semifinale di Supercoppa (3-0) e due nei quarti di Champions League per 3-2 a Scandicci e per 3-0 al Palaverde, oltre al 3-0 di gara1 in semifinale. In totale 24 partite nei precedenti storici con 19 vittorie di Conegliano e 5 delle toscane. La partita sarà trasmessa in diretta video in streaming su Lvf Tv e su Radio Conegliano (90.6 mhz). Post partita sulla pagina Facebook dell'Imoco Volley.

Coach Daniele Santarelli anticipa così la partita: «In Gara1 abbiamo fatto vedere che se giochiamo al massimo e spingiamo sempre sull'acceleratore possiamo mettere sotto le nostre avversarie, se invece come è accaduto nel primo set commettiamo errori e non abbiamo continuità Scandicci può far vedere il suo valore e metterci in difficoltà. Sarebbe importante per noi riuscire a chiudere la serie e qualificarci già per la finale, così da poter gestire le energie e non correre rischi, ma sappiamo che per farlo dovremo giocare una partita intensa e continua, senza errori e con la voglia di dare il massimo su ogni pallone. Oggi ricordiamo a un anno dalla scomparsa il nostro grande tifoso Paolone Sartori, per noi una grave perdita, ci manca molto e ci piacerebbe vincere domani anche per dedicare la vittoria a una persona che resterà sempre nel cuore di tutti noi».