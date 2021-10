Benetton Rugby, sfida in trasferta contro Scarlets: svelata la formazione

Venerdì 22 ottobre alle ore 20:35 italiane, i Leoni del Benetton Rugby saranno impegnati in trasferta a Llanelli nel quinto round dello United Rugby Championship. Il Parc Y Scarlets ospiterà la sfida tra i padroni di casa e la squadra trevigiana.

Scarlets nei primi quattro turni ha raccolto 6 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte, ed occupa il tredicesimo posto in classifica. I biancoverdi attualmente sono ottavi in campionato e hanno 10 punti, grazie a due successi in quattro gare. Il Benetton viene però dal k.o. casalingo per 26-29 contro gli Ospreys, mentre i gallesi arrivano dal passo falso per 50-15 sul terreno del Leinster. In 21 precedenti tra le due compagini, il Benetton Rugby ha vinto 6 volte e perso in 15 circostanze contro gli Scarlets. Gli arbitri del match saranno l'irlandese Chris Busby e gli assistenti gallesi Rhys Jones e Gareth Newman. Al TMO l'irlandese Brian MacNeice.

La formazione dei Leoni

Per la trasferta di Llanelli lo staff tecnico dei Leoni diretto da Marco Bortolami ha progettato un XV di grande solidità. Allora la formazione che scenderà in campo in Galles contiene un triangolo allargato costituito da Andries Coetzee come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e a destra Tommaso Menoncello. Al centro Ignacio Brex, all'esordio stagionale, e Marco Zanon. La mediana è gestita da Rhyno Smith all’apertura e da capitan Dewaldt Duvenage che avrà le chiavi della mischia.

Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni Thomas Gallo, al debutto in stagione dopo l'esperienza con l'Argentina in Rugby Championship, e Tiziano Pasquali, a tallonare Hame Faiva, al rientro dopo un anno di infortunio. In sala macchine la coppia sudafricana composta da Irné Herbst e Carl Wegner. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Giovanni Pettinelli e Sebastian Negri. Numero 8 sarà Braam Steyn. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera (5), 17 Cherif Traoré (74), 18 Ivan Nemer (20), 19 Federico Ruzza (75), 20 Lorenzo Cannone (3), 21 Callum Braley (17), 22 Leonardo Marin (3), 23 Luca Morisi (86). Indisponibili: Tomas Albornoz, Simone Ferrari, Toa Halafihi, Edoardo Padovani, Ratuva Tavuyara, Nahuel Tetaz, Franco Smith Jr, Manuel Zuliani. La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale del Benetton Rugby con l’hashtag #SCAvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming su Mediaset Infinity.