Scatta la settimana calda di Scopel Day

Ci siamo, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia che scandirà le ultime giornate in attesa di una nuova ed entusiasmante edizione di Scopel Day. L'evento benefico ideato da Roberto Scopel, diventato ormai un appuntamento fisso nel cuore degli appassionati dei rally ma non solo, è pronto a regalare sorrisi ai meno fortunati. Come nel 2021 anche per quest'annata si fortificherà la collaborazione con l'Associazione Giocaconilcuore odv, unica beneficiaria di una manifestazione che punta sempre più in alto. A fare gli onori di casa, oltre al pilota e navigatore di Possagno, è il sindaco Valerio Favero. “Scopel Day è una manifestazione che apre il cuore” – racconta Favero – “ed è nutrito dalla passione nonché dalla dedizione che Roberto, assieme alle associazioni coinvolte ed a tutti i volontari, mettono in questo evento. È davvero un qualcosa da ammirare. Mesi e mesi di preparativi per essere pronti a donare gioia e divertimento, raccogliendo con il sorriso fondi da donare in beneficenza. Questa sarà, forse, la prima edizione con un ritorno alla normalità o almeno lo speriamo. Mi auguro quindi di vedere una grossa adesione da tanti appassionati, vissuta da tutti come una grande festa all'insegna della solidarietà. Veniteci a trovare in tanti.” “Un grazie, di cuore, al nostro sindaco” – gli fa eco Scopel – “ed anche a tutta l'amministrazione che rappresenta. Ci è sempre stato vicino, partecipando attivamente, fino dalla prima edizione. È anche grazie a lui ed al suo sostegno se siamo arrivati fino a qui ma non vogliamo fermarci.” L'evento, rinnovato Memorial Lino Vardanega, sarà sostenuto dal Comune di Possagno, dalla Pro Loco di Possagno e dall'Associazione Nazionale Alpini, sezione Montegrappa. A partire dalle ore dieci, sino alle ore venti, di Domenica 24 Luglio, presso il piazzale Fornace Coe gentilmente messo a disposizione da Industrie Cotto Possagno, saranno estratti dei fortunati vincitori che avranno l'opportunità di salire a bordo di vere auto da competizione. Protagoniste della giornata saranno tre vetture in configurazione rally, partendo dalla Skoda Fabia R5 e dalla Ford Fiesta R5, messe a disposizione da Ferrari Motor Team, alle quali si aggiungerà una piccola ma pepata Peugeot 208 R2, quest'ultima gestita da La Marca Racing. Cambio di sede per quanto riguarda invece la presentazione dell'evento, in programma per Sabato 23 Luglio, dalle ore diciotto e trenta, presso la centralissima Piazza Canova, nel cuore di Possagno, contesto nel quale gli organizzatori dell'evento e l'amministrazione comunale avranno il modo di dare un caloroso benvenuto alla quarta edizione di Scopel Day. Principale novità di questa edizione sarà la scoperta, durante la Domenica, di Missione Sorriso. “Ne vedremo delle belle con i supereroi di Missione Sorriso” – aggiunge Scopel – “ed anche questa volta Giorgio Silvestrin e la sua Associazione Giocaconilcuore odv si è superata. Daremo il massimo per raccogliere fondi per sostenere la loro attività nelle pediatrie e nelle oncologie, unendo il nostro amore per il mondo dei rally con tanta voglia di fare del bene.”