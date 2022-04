Il trevigiano Jacopo Bonato oro a squadre ai Campionati del Mondo U20 a Dubai

L’Italia ha un nuovo Dream Team. Ieri nell’ultima giornata dedicata al fioretto ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai, la squadra maschile Under20 ha bissato il successo ottenuto un mese fa agli Europei di Novi Sad ed è salita sul tetto del mondo. I quattro moschettieri azzurri sono Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e il trevigiano Jacopo Bonato. Il team azzurro è imbattuto da quattro gare, le ultime due di Coppa del Mondo ad Aix en Provance e Sabadell, gli Europei e, appunto, i Campionati del Mondo.

Come agli Europei non c’è stata partita in nessuno dei cinque match disputati ieri. La giornata era iniziata nel tabellone dei 32 con il successo per 45-14 sullArgentina, gli azzurri si erano guadagnati un posto nella top 8 grazie al successo 45-24 contro Israele, mentre ai quarti hanno regolato 45-21 la Slovacchia e in semifinale la Polonia col punteggio di 45-30. Senza storie anche la finale contro i cugini francesi, superati per 45-28. Chiarissime le gerarchie della squadra con Tommaso Martini nelle vesti di “closer” degli incontri, un gruppo affiatato e Jacopo Bonato pronto a subentrare in caso di necessità.

«Io devo ringraziare i miei compagni – queste le parole dell’allievo dei Maestri Francesca Dalessandri e Filippo Cesaro a Scherma Treviso – per le emozioni che mi hanno fatto vivere durante tutta la stagione. Siamo una grande squadra non solo dentro la pedana ma anche fuori. La dedica va allo staff azzurro che non ci ha fatto mancare niente, ai miei Maestri e ai miei compagni».

La splendida giornata azzurra di ieri è stata completata dall’argento del fioretto femminile a squadre. Il team composto da Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Benedetta Pantanetti ha ceduto il passo solo agli Stati Uniti della campionessa del Mondo Lauren Scruggs nell’assalto per l’oro.