Scherma, il trevigiano Dei Rossi argento in Coppa del Mondo paralimpica

Nella prova di Coppa del Mondo paralimpica in corso in questi giorni a San Paolo in Brasile, l’eclettico schermidore trevigiano Matteo Dei Rossi ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola maschile categoria A. L’atleta di Scherma Treviso M° Ettore Geslao che per preparare le gare di sciabola si allena a Mira all’Officina della Scherma, ha dovuto lasciare il passo solamente al connazionale Edoardo Giordan nell’assalto valido per la medaglia d’oro. 15-8 il risultato del match.

Per Matteo Dei Rossi la gara era iniziata con una fase a gironi conclusa con sei vittorie e nessuna sconfitta. Il tabellone a eliminazione diretta si è aperto negli ottavi con il netto successo per 15-3 sul tailandese Khanthithao ed è proseguito con il doppio successo per 15-9 sui francesi Robin (quarti) e Lemoine (semifinale). L’ultimo atto della gara è stata la finale che ha visto il successo di Edoardo Giordan.

La tre giorni paralimpica di San Paolo si chiude domani e vedrà Matteo Dei Rossi impegnato nella prova di spada individuale categoria A.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA MASCHILE CAT. A - San Paolo (BRA), 15 aprile

Finale

Giordan (ITA) b. Dei Rossi (ITA) 15-8



Semifinali

Giordan (ITA) b. Sanitmuanwai (Tha) 15-5

Dei Rossi (ITA) b. Lemoine (Fra) 15-9



Quarti

Giordan (ITA) b. Citerne (Fra) 15-4

Dei Rossi (ITA) b. Robin (Fra) 15-9

Sanitmuanwai (Tha) b. El Assine (Fra) 15-14

Lemoine (Fra) b. Al-Madhkhoori (Egy) 15-6



Tabellone dei 16

Giordan (ITA) b. Kim (Kor) 15-7

Dei Rossi (ITA) b. Khanthithao (Tha) 15-3



Fase a gironi

Edoardo Giordan: 5 vittorie, 0 sconfitte

Matteo Dei Rossi: 5 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (24): 1. Edoardo Giordan (ITA), 2. Matteo Dei Rossi (ITA), 3. Ludovic Lemoine (Fra), 3. Boonsiri Sanitmuanwai (Tha), 5. Moez El Assine (Fra), 6. Serge Robin (Fra), 7. Zainulabdeen Al-Madhkhoori (Egy), 8. Robert Citerne (Fra)