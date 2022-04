Scherma, Dei Rossi conquista tre medaglie nella prova di Coppa del Mondo Paralimpica di San Paolo

Trasferta da ricordare per Matteo Dei Rossi, atleta di Scherma Treviso M° Ettore Geslao, a San Paolo (Brasile), dove si è conclusa ieri la prova di Coppa del Mondo paralimpica. Dopo aver conquistato l’argento venerdì nella sciabola, sconfitto dal connazionale Edoardo Giordan, sabato lo schermidore trevigiano ha fatto il bis, chiudendo al secondo posto la gara di spada maschile categoria A, anche in questo caso superato in finale da un altro azzurro, Emanuele Lambertini. Il weekend brasiliano si è concluso ieri con le prove a squadre: nella spada, arma in cui l’Italia schierava Matteo Dei Rossi, Matteo Betti, Gianmarco Paolucci ed Emanuele Lambertini, è arrivata la medaglia di bronzo.

Ripercorrendo le ultime due giornate di gara, sabato nella prova individuale di spada Dei Rossi ha iniziato con quattro vittorie e una sconfitta la fase a gironi; nel tabellone ad eliminazione diretta sono arrivati i successi sul brasiliano Zafatoski per 15-2 nei 32, sul francese Pernet per 15-7 nei 16 e sul francese Charlot per 15-7 ai quarti di finale. Ottenuta la certezza della medaglia, il trevigiano ha ritrovato in semifinale Edoardo Giordan che l’aveva superato in finale il giorno prima nella sciabola. L’incontro si è concluso all’ultima stoccata, 15-14 per Dei Rossi e seconda finale in due giorni. Stesso esito, purtroppo, con l’atleta veneto costretto a lasciare il passo ad un altro azzurro, Emanuele Lambertini per 15-10.

Nella gara di spada maschile a squadre di ieri, invece, i portacolori italiani ai quarti hanno superato la Thailandia 45-27, poi sono stati sconfitti dall'Iraq 45-36 e, nell'assalto valido per il terzo posto, hanno avuto la meglio 45-36 sul Brasile. Nel complesso è stato un weekend ricco di soddisfazioni per la delegazione italiana a San Paolo, che torna a casa con un totale di 18 medaglie vinte nelle 15 gare disputate. Grande soddisfazione per i CT Simone Vanni, Francesco Martinelli e Marco Ciari, che insieme al coordinatore paralimpico Dino Meglio hanno raccolto i frutti dell'inteso lavoro di preparazione svolto in questi mesi. La prossima tappa di Coppa del Mondo è prevista dal 19 al 22 maggio a Chon Buri, in Thailandia.