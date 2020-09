Un rinforzo dall’A1 per la Schiavon Ponzano: arriva Giovanna Martines

Novità per il mercato della Schiavon Ponzano che aggiunge un elemento di qualità nel proprio roster: Giovanna Martines, ala classe 2000, nell’ultima stagione alla Virtus Bologna. Martines ha vestito anche la maglia della Medoc Forlì nel campionato di A2, ma è cresciuta nel settore giovanile di Battipaglia dove nel corso degli anni ha sempre avuto un rendimento di grande spessore.

Un innesto che permetterà a coach Nicolas Zanco di allungare ulteriormente le rotazioni in vista del debutto in campionato che si terrà il 4 ottobre al PalaCicogna contro Moncalieri. «Alcuni primi acciacchi di inizio allenamenti ci hanno convinto ad allargare il roster per quella che sarà una stagione impegnativa anche per il dispendio fisico – spiega il presidente, Carlo Pizzolon - Martines è stata entusiasta di unirsi al progetto di Ponzano, e già nelle prossime ore svolgerà il primo allenamento con le nuove compagne».

Nei prossimi giorni coach Zanco avrà a disposizione il roster definitivo del gruppo della serie A2 con i rientri delle giocatrici che nelle ultime settimane erano impegnate nel ritiro della serie A1 della Reyer. Due di queste verranno ufficialmente annunciate nei prossimi giorni e andranno a completare il roster della Schiavon Ponzano 2020/2021.