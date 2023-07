Si entra nel mese caldo di Scopel Day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l'entrata nel mese di Luglio si iniziano a contare i giorni, meno di una ventina, che separano gli appassionati dei motori da Scopel Day 2023. La kermesse benefica, ideata da Roberto Scopel, tornerà ad accendere la cittadina di Possagno, Sabato 22 Luglio, con l'intento di unire la passione per il motorsport al fare del bene. Confermata la partnership con il Comune di Possagno, con la Pro Loco di Possagno, con l'Associazione Nazionale Alpini e con Industrie Cotto Possagno che, come nelle precedenti edizioni, offrirà il piazzale della Fornace Coe, dando casa alla due giorni di sport e volontariato. Rinnovato anche il Memorial Lino Vardanega, al quale verrà aggiunto il neonato Memorial Angelo Scopel, in ricordo del padre del pilota locale scomparso lo scorso anno. A fare gli onori di casa sarà Valerio Favero, sindaco della città in provincia di Treviso. “È magnifico vedere come ogni anno la passione” – racconta Favero – “ma anche la voglia di donare e di donarsi si rinnovi con maggiore forza. Tutto questo grazie alla dedizione di Roberto, delle associazioni del nostro paese da sempre al suo fianco, dei partners e di tutti i volontari che immancabilmente danno il loro apporto. Quest'anno sarà un'edizione speciale, non solo perchè si svolgerà creando uno spettacolo del tutto inedito, anche e soprattutto perchè sarà la prima volta in memoria di Angelo Scopel, papà di Roberto e di Andrea che ci ha lasciati un anno fa. Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti e vi aspetto numerosi Sabato 22 Luglio.” Non mancherà di certo l'Associazione Giocaconilcuore odv, destinataria della raccolta fondi e parte attiva della manifestazione con la discesa in campo dei supereroi di Missione Sorriso. “Siamo felici ed orgogliosi che Roberto Scopel abbia rinnovato il connubio con noi” – racconta Giorgio Silvestrin (presidente Associazione Giocaconilcuore odv) – “e rischieremo di essere ripetitivi nel dire quanto questo evento sia importante per noi. Con Roberto e con tutto lo staff si è consolidato un rapporto di stima reciproca ma anche di amicizia. Ci piace sottolineare come quest'anno, oltre ai piani di umanizzazione alle cure nei reparti ospedalieri pediatrici e all'hospice pediatrico, abbiamo potuto donare un dondolo inclusivo per una struttura che ospita persone con disabilità gravi e gravissime, un macchinario per la chemioterapia ai bimbi ed anche sacchi a pelo per senza tetto nell'inverno appena passato. Insomma tante azioni che ci sono permesse grazie alla generosità di Roberto e di tutti coloro che partecipano a questo evento. Anche grazie a loro abbiamo ricevuto l'importantissimo premio nazionale Gattamelata, per l'attività svolta. Non mancheranno i nostri supereroi con l'aggiunta di un inedito antieroe.” Appuntamento quindi fissato, a Possagno, per le ore 16 di Sabato 22 Luglio, con durata fino alla mezzanotte, dove sarà data l'opportunità a tanti appassionati di diventare navigatori per un giorno, salendo su vere auto da rally per vivere forti emozioni ma nella massima sicurezza.