Sabato si apre il sipario sullo Scopel Day 2024

Ancora qualche giorno di attesa con la giornata di Sabato 20 Luglio che si avvicina rapidamente, pronta ad accendere i riflettori su una nuova edizione di Scopel Day, evento a sfondo benefico che sosterrà l'Associazione Giocaconilcuore odv. Tutto è quindi pronto nella nuova casa della kermesse nata dall'idea di Roberto Scopel, la sede di Xausa Sped, per un'edizione 2024 che ha indubbiamente elevato la propria caratura, a partire dalla recente investitura ricevuta con il patrocinio ufficiale di AC Treviso. Un interesse crescente, dimostrato dall'attenzione di nuovi ed importanti media partner di livello nazionale, da RS Rallyslalom e oltre a TG Racing, confermando la bontà dell'iniziativa solidale. “Siamo in dirittura d'arrivo” – racconta Scopel – “ed il duro lavoro che abbiamo portato avanti assieme anche per questa edizione sta prendendo forma. Approfitto già dell'occasione per ringraziare tutti gli amici ed i volontari che si sono nuovamente messi a disposizione per questa iniziativa. Senza il loro contributo fondamentale Scopel Day non sarebbe mai esistito. Grazie anche ad AC Treviso, a RS ed a TG Racing per aver sposato la nostra causa. Fare del bene verso Giocaconilcuore è sempre il nostro principale obiettivo. Siamo pronti per iniziare.” A partire dalle ore 15 di Sabato prossimo e proseguendo fino alla mezzanotte, presso la sede di Xausa Sped in via Fornaci 20 a Possagno, Scopel Day 2024 entrerà nel vivo. Regina della serata sarà la Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da Motor Team, vettura con la quale i fortunati vincitori, estratti a sorte come da tradizione, avranno l'opportunità di vivere le emozioni dell'essere navigatore per un giorno al fianco di Scopel. Confermata anche la partnership con il Comune di Possagno, con la Pro Loco di Possagno e con l'Associazione Nazionale Alpini così come il Memorial Lino Vardanega ed il Memorial Angelo Scopel, in ricordo di due icone locali nonché del motorsport regionale. A togliere il velo sulla manifestazione sarà la presentazione ufficiale di Venerdì 19 Luglio, dalle ore 19 presso la centralissima piazza dedicata al Canova a Possagno, durante la quale sarà già possibile acquistare i biglietti per poter partecipare all'estrazione della giornata successiva. “Vi aspettiamo numerosi in questo fine settimana” – aggiunge Scopel – “perchè più siamo e più potremo dimostrare quanto gli amanti del mondo dei motori non siano solo degli affamati di adrenalina. Abbiamo un cuore e vogliamo far vedere a tutti che, tramite la nostra sana passione, siamo in grado di fare del bene a chi è meno fortunato di noi. Ci vediamo Venerdì sera, nel cuore di Possagno, per la presentazione ufficiale della manifestazione e, per chi non potrà esserci, l'appuntamento è dalle ore tre, di Sabato pomeriggio, in via Fornaci 20.”