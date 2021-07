Scopel day, tutto pronto per il 25 luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia che porterà all'apertura del sipario sull'edizione 2021 di Scopel Day, evento a sfondo benefico che si terrà Domenica 25 Luglio in quel di Possagno, in provincia di Treviso, ideato da Roberto Scopel. Mantenendo pressochè inalterato il format rispetto all'edizione dello scorso anno, annullata in extremis a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la kermesse fortemente voluta dal pilota e navigatore trevigiano è pronta a dimostrare quanto sia grande il cuore del rallysmo in Triveneto, dedicando quest'anno le proprie attenzioni all'Associazione Giocaconilcuore odv. Una manifestazione fortemente appoggiata dall'amministrazione comunale di Possagno. “L'anno scorso, con una decisione tanto saggia quanto sofferta, è stato rinviato questo grande evento” – racconta Valerio Favero (sindaco di Possagno) – “ma ora siamo pronti a viverlo con con ancora più voglia di prima, con lo spirito di stare assieme per fare del bene. Grazie mille a Roberto, per la passione che mette in questo evento ed in tutto quello che fa. Grazie a tutti i partners, a tutte le associazioni ed a tutti gli amici che stanno collaborando, da mesi, perché tutto sia pronto e perchè si possano accendere, finalmente, i motori di Scopel Day 2021.” Parte attiva nell'evento, rinnovato anche quest'anno il Memorial Lino Vardanega, sarà quella della Pro Loco di Possagno e dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione Montegrappa. A partire dalle ore dieci, sino alle ore venti, di Domenica 25 Luglio, presso il piazzale Fornace Coe gentilmente messo a disposizione da Industrie Cotto Possagno, saranno estratti dei fortunati vincitori che avranno l'opportunità di salire a bordo di vere auto da competizione. Protagoniste della giornata saranno tre vetture sulla cresta dell'onda, partendo dalla Skoda Fabia R5 e dalla Ford Fiesta R5 messe a disposizione da Ferrari Motor Team, alle quali si aggiungerà una piccola ma pepata Peugeot 208 R2, quest'ultima gestita da La Marca Racing. “Prima di tutto vorrei ringraziare Industrie Cotto Possagno” – racconta Scopel – “che ci ha ridato ospitalità anche per questa edizione. Grazie di cuore a Fabrizio Ferrari, di Ferrari Motor Team, ed a Denis Largo, di La Marca Racing, per averci messo a disposizione le loro vetture. Grazie all'amministrazione comunale, sempre vicina a noi, ed a tutti quelli che si stanno dando da fare per questa nuova edizione di Scopel Day. Ci auguriamo di poter ricavare il maggior sostegno possibile dai presenti ed anche da chi non potrà esserci perchè vogliamo sostenere l'attività dell'Associazione Giocaconilcuore odv, il nostro vero ed unico obiettivo dell'evento.” Come previsto per la passata edizione anche nel 2021 si terrà una presentazione ufficiale della manifestazione, presso la Birrosteria Icò a Possagno, nel tardo pomeriggio di Sabato 24 Luglio. A partire dalle ore diciotto, ad un solo chilometro dalla sede dell'evento, gli organizzatori dell'evento e l'amministrazione comunale daranno un caloroso benvenuto al terzo Scopel Day.