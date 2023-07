Scopel Day, solo pochi giorni al via

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si entra nella settimana calda di Scopel Day ed all'appello manca ancora qualche giornata di attesa prima di scrivere un nuovo capitolo della bella storia ideata da Roberto Scopel, pilota e navigatore trevigiano che ha deciso, qualche anno fa, di unire la passione per il motorsport alla volontà di aiutare i più deboli, nel cuore di Possagno. Confermata la partnership con il Comune di Possagno, con la Pro Loco di Possagno, con l'Associazione Nazionale Alpini e con Industrie Cotto Possagno che, come nelle precedenti annate, offrirà il piazzale della Fornace Coe, dando casa alla due giorni di sport e volontariato. Sempre presente anche il Memorial Lino Vardanega, al quale verrà aggiunto il neonato Memorial Angelo Scopel, in ricordo del padre del pilota locale scomparso lo scorso anno. Un evento che ha catturato l'interesse, sin dal suo esordio, dell'Automobile Club Treviso. “Con grande piacere ho ricevuto l'invito di presenziare a Scopel Day 2023” – racconta Michele Beni (presidente Automobile Club Treviso) – “ma purtroppo, proprio in quel Sabato, sarò fuori città ma non potevo non lasciare un messaggio ben augurale per un evento che fa del bene per i più bisognosi, permettendo nel contempo a molti appassionati di vivere il rally da vicino. AC Treviso si fregia infatti di avere, tra i propri licenziati, numerosi campioni di questo sport ed un notevole bacino di sostenitori. Bravo quindi Roberto che, ormai da diversi anni, ha avuto l'idea di unire la passione sportiva automobilistica con l'opportunità di aiutare delle associazioni benefiche. Quest'anno i tempi sono ormai stretti per poter concedere il patrocinio ma non mancherò di garantirlo per la prossima edizione di Scopel Day. In bocca al lupo a tutti.” “Un particolare ringraziamento al presidente di AC Treviso, Michele Beni, per il suo sostegno” – gli fa eco Roberto Scopel – “ed è per noi fonte di orgoglio ed ulteriore spinta a migliorarci il sapere di poter avere il supporto di una realtà così importante. Grazie, davvero di cuore.” Rinnovata la partnership con l'Associazione Giocaconilcuore odv, destinataria della raccolta fondi ma anche protagonista dell'evento attraverso il rinnovato progetto Missione Sorriso. La principale novità di questa edizione sarà dettata dal cambio di programma, inizio previsto alle ore 16 di Sabato 22 Luglio con lo spettacolo che proseguirà anche al calare del sole. Come da tradizione sarà data l'opportunità a tanti appassionati di diventare navigatori per un giorno, salendo su vere auto da rally per vivere forti emozioni ma nella massima sicurezza. Certa la presenza della squadra corse trentina Motor Team, la quale metterà a disposizione di Scopel una Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura con la quale si è già visto in azione al Bellunese. Non mancherà nemmeno il fratello minore, Andrea, il quale salirà sarà al via con una Peugeot 208 Rally4, portata in campo da La Marca Racing, pronto a regalare adrenalina senza sosta. Per scaldare i motori, alle ore 19 di Venerdì 21 Luglio presso Piazza Canova a Possagno, si terrà la presentazione ufficiale dell'edizione 2023 di Scopel Day, alla presenza degli organizzatori e delle principali autorità che faranno gli onori di casa.