Scopel regala sorrisi a Concordia Sagittaria

Non manca occasione per far sentire il proprio sostegno alle persone meno fortunate ed anche Domenica scorsa, in occasione di “Navigatore per Un Giorno”, Roberto Scopel si è messo al servizio completo dell'Associazione Turistica Santo Stefano e del Comune di Concordia Sagittaria, accettando l'invito a lui riservato. Il pilota di Possagno, da sempre particolarmente sensibile alle iniziative benefiche, si è presentato in provincia di Venezia con una Skoda Fabia Rally2, curata da Motor Team. Un evento molto concentrato, solamente tre le ore complessive di durata, che hanno dato l'opportunità a tanti ragazzi con disabilità di vivere le emozioni dell'essere navigatore. “Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito” – racconta Scopel – “ed anche dedicare un particolare grazie all'Assessore allo Sport del Comune di Concordia Sagittaria, Simone Peron. L'evento direi che è riuscito, qualche cosa c'è da migliorare ma come prima edizione sono state gettate delle buone basi. C'erano una ventina di auto sportive, tra le quali anche la Skoda Fabia portata da Motor Team, e ci siamo divertiti nel donare sorrisi a persone meno fortunate di noi, regalando loro dei ricordi probabilmente indelebili. Quando mi hanno invitato non ci ho pensato, nemmeno per un istante, ed ho accettato subito. Preferisco limitarmi nelle corse ed appoggiare questi eventi. Chi può deve fare del bene. Grazie anche agli organizzatori della festa paesana che, sia a noi che a tutti i ragazzi disabili, hanno offerto il pranzo. Speriamo di esserci anche nel 2024, ci terrei particolarmente a continuare con loro.” Ciliegina sulla torta, dal sapore prettamente rallystico, la presenza sul sedile di destra di Scopel di una certa Chantal Galli, alla sua prima da navigatrice su una vettura di questo tipo.