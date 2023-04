Scatta la Seat Ibiza cup, X motors team c'è

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anno di novità per il settore della velocità in salita griffato Xmotors Team con un Denis Mezzacasa che, dopo anni di militanza al volante di vetture formula, alternandosi tra le cronoscalate e la pista, ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida. Dalla prossima Cronoscalata Verzegnis - Sella Chianzutan, classica tappa del Trofeo Italiano Velocità Montagna della zona nord in programma per l'imminente fine settimana, si aprirà il sipario sulla Seat Ibiza Cup, una serie nata dall'idea comune di una decina di proprietari di Seat Ibiza Cupra, in configurazione trofeo, che hanno deciso di dare vita ad un campionato privato. Un solo fornitore di penumatici, la Nankang Italia con RB Autoservice quale dealer, da montare su vetture che si scontreranno tra le Racing Start Cup, tra le quali il pilota di La Valle Agordina cercherà di emergere, nell'anno del debutto su una turismo, con il chiaro intento di vincere. “Dopo mille peripezie siamo riusciti a dare vita a questo campionato” – racconta Mezzacasa – “ma devo dire che siamo tutti molto soddisfatti per essere riusciti a mettere in piedi questa avventura. Sarà la prima volta che correrò in salita con questa Seat Ibiza Cupra e, partendo tutti alla pari, avremo l'opportunità di capire se sarà una vettura valida anche nelle cronoscalate. Avremo un importante partner per le gomme, grazie ad Emilio Colzani e Roberto Bianchin, che sponsorizzerà il progetto. Devo dire che queste gomme funzionano molto bene.” La prima edizione della coppa dedicata alla vettura della casa iberica si articolerà su otto appuntamenti, dei quali cinque saranno da considerare utili per il computo finale della classifica. Archiviata la salita friulana ci si sposterà poi sulla ritrovata Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta (14 Maggio), proseguendo il cammino con la Cronoscalata Trento - Bondone (11 Giugno), prima di attraversare un Agosto di fuoco che metterà in fila la Cronoscalata Alpe del Nevegal (6 Agosto) e la Cronoscalata Vittorio Veneto - Cansiglio (27 Agosto). Il rush finale sarà affidato alla Cronoscalata Pedavena - Croce d'Aune (17 Settembre), alla Cronoscalata Cividale - Castelmonte (1 Ottobre) ed alla Cronoscalata della Castellana (15 Ottobre) per l'inizio di un cammino che promette sfide elettrizzanti ad ogni tappa. “Conosco bene gran parte degli eventi che andremo ad affrontare” – sottolinea Mezzacasa – “mentre la principale incognita sarà vedere come sarò in grado di adattarmi alla nuova vettura, arrivando da una formula. Vorrei essere al via di tutte le otto gare previste dal calendario.” Appuntamento quindi fissato, dal 14 al 16 di Aprile, per l'avvio della Seat Ibiza Cup lungo i poco più di cinque chilometri e mezzo che, tra pochi giorni, vedranno sfidarsi i pretendenti al titolo. “Grazie a tutti i partners ed alla scuderia Xmotors Team” – conclude Mezzacasa – “per aver deciso di sostenermi in questo cambio radicale di progetto. Ci auguriamo di poter raccogliere tante soddisfazioni, come quelle avute con la formula. Siamo pronti per questa nuova sfida.”