Semifinali dell'Open Trofeo Vp Verniciature: due i trevigiani il lizza

Sedicesima giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Kermesse condotta da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Giuliano Ferro. Main draw giunto alle semifinali. Questi gli orari di gioco di Venerdì 15. Ha fatto il suo esordio il favorito numero uno Marco Speronello che con il giocatore del Bolzano Nicolò Toffanin, sembrava il gatto con il topo. Un eloquente 6/1 6/0 ha fatto vedere subito il suo ottimo stato di forma, il coach di casa. Angelo Rossi dell’Eurosporting le ha provate tutte contro la racchetta di Mattia Ghedin. Ha rimediato soltanto tre giochi contro solidità e velocità del suo avversario pronto a fare il passo verso il gradino superiore. Lo si vedrà quindi dall’ennesimo confronto con il vicentino Tommaso Dal Santo in programma come l’altra gara alle 18.00.

L’altra semifinale vedrà Speronello giocare con Tommaso Lago che nella serata di ieri è riuscito a spuntarla su Carlo De Nardi. Il giocatore di casa, dopo un avvio altalenante, sembrava riuscisse a mettere in parità l’incontro ma il ranking che riveste Lago, nonostante l’ottima prestazione del trevigiano, non è dovuta al caso. Quindi altra buona prova per De Nardi a riconferma dell’ottimo torneo disputato sia a Padova che a Cordenons dal quale ha incamerato buoni punti per il prosieguo stagionale. Niente da fare nemmeno per il tennista vicentino Cesare Gabrieli appena accasatosi in terra trevigiana presso lo Sporting Magi di Ponte della Priula. Nel derby berico con Tommaso Dal Santo, ha rimediato quattro giochi, ma soprattutto ha fatto vedere un buon tennis, che gli consentirà di arrivare perlomeno nel middle della seconda categoria. Finali Sabato alle 14.30. Ad Altivole è in corso fino al 24/4 il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Sono 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento e Beatrice Zaffi.

A Vedelago a cura dell’Alpe Adria dal 16 Aprile al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Sono 72 i tennisti ai nastri di mpartenza. Per le competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Aprile. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del Giovedì 21/4. Il 23 e 24 Aprile Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale sul Sile. Competizione condotta da Nadia Schiavon. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 21/4. A Sernaglia della Battaglia dal 23/4 al 08 Maggio andrà in scena il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Le iscrizioni scadono alle ore 12 del 21 Aprile per i 4^ categoria.