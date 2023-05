Semifinali a Sernaglia dalle 16.30 Ragazzi-Viola e alle 19 Speronello-Ghedin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Open di Sernaglia è alle semifinali ottavi. L’ultima gara è prevista per Venerdì 12 verso le ore 18. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Queste le gare di Giovedì 11 Maggio. Alle 16.30 Alessandro Ragazzi vs Matteo Viola; alle 19.00 Marco Speronello vs Nicola Ghedin. Alle 20.30 per la chiusura del draw di 4^ Da Ruos vs Baratto. Incontri spettacolari, gli ultimi della serie, che vanno visti. Alessandro Ragazzi che si sta allenando presso lo Sporting Life Center e spesso con le valige in mano per svolgere attività internazionale, misurerà quanto di internazionale è rimasto in Matteo Viola. Viola sempre sulla cresta dell’onda, ma Ragazzi dovrebbe essere il favorito. L’unica cosa certa è lo spettacolo. Stesso dicasi per una classica Marco Speronello con Nicola Ghedin. Sarà l’ennesimo scontro tra i due, dove le percentuali vanno in favore di Speronello, la superficie potrebbe far da spartiacque. Speronello a caccia del successo n°104.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/5. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.