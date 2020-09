Trofeo Duca di Dolle a Vacil: tutto pronto per le semifinali del torneo di 2^ Cat.

Allo Sporting Vacil continua il torneo di 2^ categoria nel quale si respira un tennis d’alta quota (Trofeo Duca di Dolle con 3 mila euro di montepremi). Ieri giornata tutta indoor che ha favorito il gioco veloce, sul green set. Il pistoiese under 18 Leonardo Rossi ha superato il coetaneo veronese Nicolò Pozzani in soli due set. A quanto pare Rossi si candida per un posto in finale ma oggi alle 15 troverà sul suo cammino il solido 2.2 bolzanino Alexander Weis, giustiziere del ligure Luca Castagnola nella partita più bella della giornata. Una gara densa di suspense dove il bolzanino nel tie break del primo sul 6 pari con un doppio fallo poteva regalare il primo set all’allievo di Sartori, ma fulmineamente si riprendeva perentoriamente mentre per Castagnola arrivava un warning per una racchetta boomerang. Secondo set appannaggio del ligure sempre con alternanza, conclusosi per 6/4, invertitosi poi nella terza e decisiva frazione.

Senza storia, poi, il derby trevigiano tra il favorito Marco Speronello ed il funambolico vittoriese Daniele Valentino. In meno di un’ora il montelliano ha martellato il vittoriese con ace e volée dall’alto dei suoi 2 metri che ha sfruttato tutti. Per Valentino non sono bastate le sue difese per un inarrivabile Speronello che sul veloce dimostrava di meritare un ranking mondiale sotto i 200 posti. Tommaso Dal Santo, invece, ha preparato gli esami per la finale di Altivole. Con l’under 18 bresciano Stefano D’Agostino ha messo in campo tutta la sua esperienza chiudendo a suo favore tutti i punti decisivi per 7/5 6/4. Quindi le semifinali con inizio dalle 15 sono: Leonardo Rossi vs Alexander Weis e Marco Speronello vs Tommaso Dal Santo. Dirige Fabio Mazzon per lo Sporting Vacil con la supervisione federale di Giuliano Ferro.

Inoltre, ad Altivole nell’Open Trofeo Progress oggi alle 10 seconda semifinale maschile tra il vicentino Thomas Nucera ed il patavino Antonio Garbin. Già con tutti e due i piedi in finale l’altro vicentino Tommaso Dal Santo che nella semifinale di ieri ha superato il trentino Alvise Zarantonello in soli due set. D’altronde Dal Santo nel torneo di Vacil è riuscito ad agguantare anche lì la semifinale, ma sicuramente le probabilità di vittoria sono qui ad Altivole. Bella prova dell’under 14 pordenonese Eva Segato contro Martina Girardi della Canottieri Padova. Partita in favore della patavina, ma con uno scarto di un paio di punti. Avanti nel tie break la padovana, relax nel secondo per giocarsi tutto nel “long” conclusosi con il classico 10-8. Stesso andamento nell’altra semifinale tra le due under 16 Benedetta Baratto dell’Eurotennis Tv e la vicentina Chiara Di Vina. Subito avanti la trevigiana, ma la vicentina prendeva in mano il gioco nella seconda frazione e chiudeva sullo slancio anche la terza sempre per 10-8. Domani il programma delle finali vedrà alle 14.30 il femminile e a seguire il maschile. Dirige la competizione Beatrice Zaffi sotto la supervisione di Nadia Schiavon.

Infine, tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.

