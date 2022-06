Serena band ancora sul podio tricolore. A Grottammare titolo italiano over 40

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Grottammare nella Marche veniva assegnato il titolo over 40 a squadre. I trevigiani dell’Olivera se lo sono accaparrato staccando per 3/0 tutti gli avversari che erano: Lequile di Lecce, Aniene di Roma e Canottieri lazio. Gli artefici del successo sono: Alessandro Da Col, Davide Tolot, Luca Serena e Massimo Ocera. Istrana Lunedì ore 18.30 finale circuito veterani con 12 tabelloni. Over 55 maschile tra Stefano Tacchini e Giampaolo Lionello; alle ore 20 per gli over 45 in campo Stefano Bizzotto ed Edison Martinez . Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione iniziata. Si concluderà il 03/7 con 150 concorrenti. Le gare in programma Lunedì sono tre alle 17 e tre alle 19, tutte del main draw appena iniziato. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni chiuse con 118 in lizza. A Motta di Livenza altro torneo Open maschile e femminile. Dal 1° Luglio al 17 con 5.000 € di montepremi. Iscrizioni entro il 29/6 ore 12.