Serena Ortolani annuncia il ritiro: era la capitana nel primo scudetto dell’Imoco

Serena Ortolani ha annunciato il suo ritiro. Termina la carriera di una delle migliori giocatrici italiane degli ultimi due decenni, nonché moglie del commissario tecnico della Nazionale Italiana di volley femminile, Davide Mazzanti. Una decisione che parte da lontano e che è stata confermata dalla stessa giocatrice al quotidiano il “Corriere Romagna”, dopo avere riferito le sue intenzioni alla Omag di San Giovanni in Marignano (club di Serie A2 in cui militava attualmente). Nell’Imoco Conegliano, con cui resta per due annate, ha vinto lo scudetto 2015-16, la Supercoppa italiana 2016 e la Coppa Italia 2016-17.

La schiacciatrice nativa di Ravenna saluta a 35 anni, chiudendo una carriera ricca di trionfi: i due Europei nel 2007 e nel 2009, la Coppa del Mondo 2007, l’argento ai Mondiali 2018, quattro scudetti (2006 e 2011 con Bergamo, 2015 e 2016 con Conegliano), tre Champions League (2005, 2009, 2010 con Bergamo). Ha indossato le maglie di Forlì, Ravenna, Club Italia, Bergamo, Piacenza, Busto Arsizio, Pesaro, Casalmaggiore, il primo scudetto dell’Imoco Conegliano 2016 (di cui era anche capitana), Monza, Perugia.

Palmarès di Serena Ortolani

Club

Campionato italiano: 4

2005-06, 2010-11, 2014-15, 2015-16

Coppa Italia: 2

2005-06, 2016-17

Supercoppa italiana: 2

2004, 2016

Champions League: 3

2004-05, 2008-09, 2009-10

Challenge Cup: 1

2018-19

Nazionale

Aregento Campionato europeo Under-18 2003

Argento Campionato mondiale Under-18 2003

Oro Campionato europeo Under-19 2004

Argento Trofeo Valle d'Aosta 2005

Oro Trofeo Valle d'Aosta 2008

Argento Montreux Volley Masters 2009

Oro Universiade 2009

Argento Piemonte Woman Cup 2010

Oro Montreux Volley Masters 2018

Premi individuali

2009 - CEV Champions League: MVP