Serena Wines main sponsor degli Internazionali del Friuli Itf-Atp dal 30/7 al 13 Agosto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà ancora Serena Wines il main sponsor degli Internazionali del Friuli che avranno la loro 20^ Edizione all’Eurosporting Cordenons. Inizieranno le donne con il 60.000$ Itf dal 30 Luglio al 6 Agosto; poi sarà Atp Challenger tour dal 7 Agosto al 13 Agosto con 80.000$. Ed è proprio l’imprenditoria trevigiana a sostenere principalmente questo evento, ha sottolineato il pluricampione del mondo Itf Senior Luca Serena. Non potevo esimermi dal farlo. E’ un atto dovuto alla famiglia Raffin che quest’anno raggiunge con Serena la figlia del patròn Edi, la 20^ Edizione. E’ stato un trampolino di lancio per moltissimi giocatori che passando per Cordenons hanno poi scalato le classifiche mondiali. L’ultimo in ordine di tempo è proprio Carlos Alcaraz, lo ricorda lo stesso primo cittadino di Cordenons Andrea delle Vedove che gli ha consegnato lui stesso il premio. Nel femminile per la seconda volta si farà vedere Julia Grabher. L’austriaca dopo il passaggio in Viale del Benessere nel 2022, torna quest’anno con un ranking di tutto rispetto da n°58 mondiale. La numero due altro nome conosciuto sarà la slovena Tamara Zidansek n°145. La prima italiana nella entry list sarà la campana Nuria Brancaccio n°10 tricolore e n°177 mondiale con Matilde Paoletti e a chiudere la pattuglia azzurra Camilla Rosatello. Altro nome già a molti conosciuto sarà l’ungherese Timea Babos, capace di qualsiasi risultato. Nelle qualificazioni in attesa c’è Angelica Moratelli e Martina Colmegna. Grande attesa per le wild cards che verranno assegnate dalla Ct nazionale Tathiana Garbin. Per il maschile del circuito Atp Challenger la testa di serie sarà Andrea Vavassori attualmente a quota 133 del ranking mondiale. Il numero due Dennis Novak austriaco n°153. Altro azzurro da tenere d’occhio sarà il 21enne perugino Francesco Passaro. Ma il tifo locale sarà per la maggior parte riservato al pordenonese Riccardo Bonadio n°189 Atp. Non passeranno di certo inosservati Francesco Maestrelli, Matteo Gigante e Stefano Travaglia e con 12 vittorie nei challenger ci sarà l’argentino Federico Delbonis. Attesa anche qui per le wild cards che verranno assegnate dal Ct azzurro Filippo Volandri, protagonista da player nei rossi di Cordenons. Ulteriori news at: www.euro-sporting.it/atp-challenger facebook@eurosporting.cordenons instagram@eurosportingcordenons twitter@eurosportingexp