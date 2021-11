Serie A2 Femminile, Ponzano allarga il roster: ecco Giulia Zecchin

Innesto di qualità per la Posaclima che accoglie nel roster Giulia Zecchin, guardia classe 1997, che torna a vestire la maglia biancoverde dopo le due stagioni disputate a Ponzano tra il 2018 e il 2019. Un rinforzo di grande qualità per la squadra guidata da Coach Anna Zimerle che potrà dunque allungare le rotazioni sugli esterni, e affidarsi ad un'atleta che conosce molto bene la categoria, avendo già disputato sei stagioni in Serie A2 femminile.

Giulia Zecchin è cresciuta nel settore giovanile della Pallacanestro Triestina, ha esordito nel 2012 in serie B, e già nel 2013 ha fatto la sua prima esperienza in Serie A2, attirando anche l'attenzione della Reyer Venezia con cui nel 2015 disputa anche 5 partite in Serie A1.

Le sue prestazioni a Pordenone non sfuggono all'occhio del direttore sportivo di Ponzano, Carlo Pizzolon, che nel 2018 la porta nel team. Quella del 2018-2019 è la miglior stagione a livello realizzativo per Giulia Zecchin che segna 231 punti in 31 partite giocate.

La guardia arriva alla Posaclima dalle cugine della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso, con cui aveva iniziato la stagione. Ora la grande occasione di mettersi in mostra a Ponzano nel progetto di coach Zimerle.

"Siamo molto felici per il ritorno di Giulia Zecchin - dice al sito ufficiale del club il presidente Carlo Pizzolon - È la conferma che siamo ambiziosi e vogliamo fare bene in questa stagione. Era una grande opportunità da cogliere e non ce la siamo fatta sfuggire, visto che potevamo e volevamo rinforzare il nostro roster con un'altra giocatrice senior".

"Abbiamo puntato su Giulia - conclude Pizzolon - perché la conosciamo bene, lei conosce altrettanto bene la nostra realtà e abbiamo gli stessi obiettivi. Siamo sicuri che avrà subito un grande impatto nel gruppo, visto l'entusiasmo con cui ha accettato la proposta".