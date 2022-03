Park tennis Villorba, vittoria femminile al debutto in Serie C

Buona la prima in serie C per le ragazze del Park di Villorba: in Via Rosselli domenica 20 marzo alle ore 9 il fischio d’inizio del massimo campionato regionale. Le avversarie erano le ragazze del Tc Padova, un team molto giovane di Under 18, abbastanza maturo tecnicamente, ma non ancora all’altezza del team trevigiano. Risultato finale 3-1.

Bene anche i singoli: la 2.5 Elena Covi del Park con la 2.7 Beatrice Varini 6/2 6/4; la neo arrivata al Park Anna Sturmigh 2.5 ha regolato per 6/2 6/1, Martina Tognon che sta dimostrando sempre ottimi progressi. Il terzo singolare ha messo a confronto la 2.6 Nicole Iosio under 18, altro gioiello del Park, con Emma Tancredi 2.8 concluso per 6/2 6/0. Manca l’amalgama nel doppio, dove stanno facendo esperienza Penelope Ronchi con Anna Sturmigh, che si sono dovute arrendere con un doppio 6/3 a Elena Manzoni e Beatrice Varini. Proprio il doppio è stato galeotto nella passata stagione, ed il cruccio per il presidente Gianfranco Griso continua. Contento invece il coach e capitano Marco Speronello, che nell’altra panchina ha incontrato l’altro trevigiano montelliano Riccardo Marcon alla guida del team patavino. Squadra giovane tutta di seconda categoria che darà parecchi ricambi a quella maggiore, impegnata nel campionato di A2 dal mese di ottobre.

Gli altri risultati

Vincenti anche i ragazzi dell’Olivera di San Vendemiano che in trasferta hanno sconfitto i veronesi dello Scaligero per 4-2. Sugli scudi Massimo Ocera, Andrea Barone e Alessandro Da Col, Luca Serena ha giocato vincente il doppio con Ocera. Pareggio evitato con gli Scaligeri, in quanto Gabriele Zan non è riuscito a portare a casa punti con il suo omologo del vivaio veronese. A salvezza raggiunta, il team Olivera riposa, e punta in alto per tornare nel tabellone nazionale. Pareggio per la squadra dello Sporting Life Center di Vacil con i tennisti del Tc Mestre. Un 3-3 che non accontenta nessuno ma che rimanda il verdetto salvezza, difficile specie vista la trasferta con il Green garden di Domenica prossima. Riposavano Pederobba e Volpago.