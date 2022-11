Serie D, la Prodeco Montebelluna perde 2-1 con la Virtus Bolzano e resta in ultima piazza

Dopo due preziosissime vittorie la Prodeco Montebelluna torna a casa con zero punti dalla trasferta di Bolzano. Sul campo della Virtus, seconda forza del girone, i biancocelesti cadono 2-1 e restano all'ultimo posto della classifica.

Una trasferta sfortunata per la squadra di mister Francesco Bordin che avrebbe quantomeno meritato il pari. La partita per i montebellunesi si era messa subito in salita, già al 5' i biancorossi di casa passavano in vantaggio con Osorio che sfruttava una disattenzione della retroguardia trevigiana. Al 29' ci pensava Butti a rimettere la partita in parità, sfruttando l'assist di Boccafoglia. Nella ripresa fioccano le occasioni e i due portieri Masut e Pircher sono grandi protagonisti con interventi decisivi. Se il portiere è superato ci si mette di mezzo la sfortuna perchè Fasan al 35' in contropiede prende la traversa. Infine la beffa per la Prodeco Montebelluna: calcio d'angolo, mischia in area, Nicotera insacca il 2-1. La chance per pareggiare c'è ma Longato a porta vuota clamorosamente manca il bersaglio.