A Sernaglia nel 4^ categoria dominano i pupilli di Mancuso. Primo Da Ruos davanti a Paoletti

A Sernaglia della Battaglia nel 4^ categoria finale tutta insperata tra i due giocatori di casa, Da Ruos e Paoletti. Competizione diretta da Renzo Mancuso e Gianluca Viezzer con una settantina di partecipanti. Grande soddisfazione quindi per Mancuso che ha piazzato due dei suoi giocatori ai primi posti. Ha vinto Marco Da Ruos dopo quasi due ore di buon gioco su Marco Paoletti. Prima frazione più incerta decisa dal tie break e secondo set chiuso per 6/4. Sicuramente il vincitore ha avuto dalla sua anche il vantaggio di aver giocato di meno visto che Paoletti per arrivare a questa gara ne ha dovute disputare altre 8. Terzi posti per Giulio Lovisotto dell’Olivera di San Vendemiano e per Nicola Giacomin del Santa Lucia di Piave. Molti tennisti in evidenza nel corso del torneo, più di tutti Davide Granzotto dello Sporting Magi con 6 vittorie e Paolo Tormena, altro giocatore di casa, con 4. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1. Nel weekend 2 e 3 Aprile a Villa Guidini Rodeo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/3. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile.