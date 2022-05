A Sernaglia oggi le finali del 2° Open di Primavera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Sernaglia della Battaglia Domenica 8 dalle 16.00 la finale del secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Nella giornata delle semifinali di Sabato, Loredana Venturini ufficiale di gara del torneo ed il giudice di sedia Francesco Di Mauro hanno dato il pass ai giocatori che saranno protagonisti nella giornata di Domenica. Saranno il mestrino Matteo Viola ed il vicentino Giovanni Peruffo. Matteo Viola ha regolato dopo una bella partita il bassanese Francesco Salviato per 6/1 6/2. Incontro mai messo in discussione. Al contrario di quello tra il vicentino Peruffo e l’italo argentino Gian Matias Di Natale conclusosi con un doppio 6/4. Incontro portato a casa da Peruffo con tanta maestria e maturità, che ne sta contraddistinguendo questa stagione. L’affermazione nell’open di Este non è stata un caso. Ora il vicentino è atteso al bis, ma l’esperienza di Viola è enormemente superiore. Comunque vada sarà un bell’incontro tra la verve del giocatore dei Comunali di Vicenza e la solidità del mestrino, capace anche di vertiginosi recuperi, nonostante la superficie non sia come la terra rossa. Saranno anche i 3.000 € del montepremi che hanno attratto i top player, ma la kermesse è stata di quelle che rimarranno nella storia del club. Soprattutto anche per il battesimo trevigiano per la testa di serie numero due Gian Matias Di Natale, che con tessera perugina e classifica 2.2 ha fatto vedere un bel tennis. Il giocatore argentino che si sta allenando nel veronese alla corte di Galovich, sarà il protoganista dei prossimi open sulla terra. Ha tutte le qualità per esserlo e si affaccia quindi un nuovo avversario per la dozzina di contendenti veneti che si stanno “spartendo” gli Open. Soddisfazione per il patròn della manifestazione Renzo Mancuso che è riuscito a portare nel club sernagliese il grande tennis. A Vedelago per il torneo maschile e femminile fino ai 3.5. Dalle 09 iniziano le 15 gare in programma, sono 120 i tennisti ai nastri di partenza.