Marco Speronello a Sernaglia fa 104 In una bella finale mette al secondo posto Ragazzi

Il 3° Open di Sernaglia è di Marco Speronello che arriva a 104 vittorie. La finale giocata nella serata di ieri contro Alessandro Ragazzi oltre allo spettacolo per il pubblico ha fatto vedere il bel tennis, proprio come voleva il patròn Renzo Mancuso. Rino Meneghin umpire di sedia ha decretato la vittoria del montelliano per 6/3 7/5. Erano 82 i giocatori iscritti al torneo portati avanti progressivamente da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Alessandro Ragazzi, che si allena a Vacil, come la maggior parte dei più forti giocatori veneti, neo vincitore del Bnl regionale, è entrato in partita non appena Speronello ha abbassato l’asticella di qualche millimetro, facendo vedere tutti i suoi progressi tecnici e atletici. Bronzi per Nicola Ghedin autore della partita più bella e definita “storica” del torneo e per Matteo Viola che in semifinale, grazie a questi improvvisi sbalzi di temperature, ha dovuto abbandonare il set proprio nel secondo gioco. Ma i duelli si riproporranno tra i magnifici 4 verso fine mese al Green Garden, in occasione degli Assoluti del veneto dove in palio, oltre al 2° titolo veneto, ci saranno 9.000 euro da distribuire al maschile e femminile. Nel main draw in evidenza Alberto Albiero, vicentino del Palladio che ha fatto vedere di essere pronto per la seconda categoria. Stesso discorso anche per il trevigiano Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting, qualcosa di più invece per l’under 16 Edoardo Pezzato del Green Garden che potrebbe già valere un 2.7. Il draw dei non classificati è stato vinto dal giocatore di casa Alberto Donadel sul più giovane compagno di club, Francesco Valerio Buccilli. Quello di 4^ non ha avuto un esito molto diverso. Marco Da Ruos degno rappresentante del movimento locale, si è imposto in un incontro degno di una finale, sull’under 18 del Cornuda Gilberto Baratto. Altro giocatore di cui può andare fiero il presidente Mancuso è Marco Paoletti, che ha fatto l’alfiere nel draw di 3^ aggiudicandosi 3 incontri. TORNEI IN ATTO A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.